¿Ex de José Eduardo Derbez admite que cometió un “Nodal”? Así responde a las críticas: “Yo te organizo la agenda”

Las críticas y comentarios por la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay siguen dando mucho de qué hablar, sobre todo después de que la influencer confirmara que está saliendo con el futbolista César Romo.

Ante ello, comenzaron a compararla con Christian Nodal, debido a la polémica que también rodeó la relación del cantante con Ángela Aguilar, por lo que el nombre de Paola ya se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Después de varios días de críticas y señalamientos, Paola Dalay reaccionó a las comparaciones con el intérprete con una picante publicación que desató nuevas reacciones.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron / Redes sociales

¿Por qué comparan a Paola Dalay con Christian Nodal?

Las comparaciones entre Paola Dalay y Christian Nodal surgieron luego de que la influencer confirmara que está saliendo con el futbolista César Romo, poco después de que se hiciera pública su separación de José Eduardo Derbez.

Esta situación recordó loque pasó con Nodal, quien anunció el fin de su relación con Cazzu y poco después comenzó su romance con Ángela Aguilar.

Por esta razón, los internautas empezaron a compara a Paola con el sonorense, por la similitud entre ambas historias sentimentales.

Pese a que Paola aclaró que su separación de José Eduardo no ocurrió recientemente, pues habían terminado su relación aproximadamente cinco meses y negó que existiera infidelidad, la ola de críticas no tuvo tregua.

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Paola Dalay confirmó estar saliendo con un futbolista / Redes sociales

¿Qué respondió Paola Dalay a las comparaciones con Christian Nodal?

Paola Dalay ha estado muy activa en redes sociales en medio de la ola de críticas que ha recibido por su separación de José Eduardo Derbez. Incluso, ha compartido algunas indirectas en respuesta a los comentarios y señalamientos.

Las comparaciones con Christian Nodal no han sido la excepción, pues, en las últimas horas, la influencer publicó una foto que llamó la atención de sus seguidores.

Paola hizo una dinámica de preguntas y respuestas, en la que una usuaria le escribió que estaría por divorciarse y que tendría novio tan pronto como se separara.

Ante este comentario, Paola respondió con una foto en la que aparece con un atuendo similar al que suele utilizar el cantante y acompañó la imagen con el nombre de ‘Paola Nodal’.

Pero la broma no terminó ahí, pues la influencer también aseguró que ella misma le haría la agenda para que su nueva relación prosperara, en una clara alusión a la historia de Nodal.

“Yo te organizo la agenda, amiga! No es cierto, es bromita!” Paola Dalay

Parece que Paola Dalay ha decidido tomar con humor las comparaciones y críticas que ha recibido en los últimos días.

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Paola Dalay reacciona a las comparaciones con Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Paola Dalay ya está viviendo con el futbolista César Romo?

Paola Dalay reveló que, desde hace varios meses, dejó de vivir en la casa de José Eduardo Derbez. Tras su separación, la influencer se encuentra acondicionando el nuevo departamento en el que ahora vivirá, mientras que su hija permanece en casa del actor.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que César Romo, el nuevo interés amoroso de Paola, presuntamente le habría pedido que no viviera con su hija, lo que también despertó rumores sobre la posibilidad de que ambos ya estén viviendo juntos.

La cuenta de X ‘Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento’ compartió información que supuestamente habría recibido y señaló que César Romo le habría pedido a Paola no vivir con la pequeña.

No obstante, hasta el momento, se trata únicamente de especulaciones que circulan en redes sociales, pues no existen declaraciones ni información oficial que confirme que Paola esté viviendo con César Romo o que el futbolista le haya pedido no vivir con su hija.

“Se filtra que Cesar Romo le habria pedido a Paola Dalay, no vivir con su hija” Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento

Cabe recordar que, anteriormente, también surgieron versiones que involucraban a Victoria Ruffo en la decisión de que Paola Dalay dejara de vivir en la casa de José Eduardo. Sin embargo, tampoco se ha confirmado que la actriz haya intervenido en esta situación.

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