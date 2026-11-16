Más supuestos detalles salen a la luz sobre la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. Ahora se dice que, presuntamente, el actor estaría tan afectado que habría buscado “ayuda profesional”. Esto, por consejo de su excuñado, Mauricio Ochmann. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

No te pierdas: Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez se pelearon por culpa de Paola Dalay, aseguran: “Pleitazo” VIDEO

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su ruptura a principios de noviembre / Redes sociales

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su noviazgo?

El 1 de noviembre, José Eduardo y Paola Dalay hicieron oficial su ruptura tras 7 años juntos y una hija en común. Al menos de manera oficial, ambos han declarado en diversas ocasiones que la separación se dio hace meses y en los mejores términos posibles.

Incluso ella admitió estar “saliendo” con un futbolista llamado César Romo, a quien, según dijo, conoció después de que su romance con el actor terminara. Pese a todo, han surgido especulaciones que acusan a la influencer de presuntamente haberle sido infiel al vástago de Eugenio Derbez con el atleta.

Y es que diversos medios de comunicación, incluyendo gente cercana a José Eduardo, han declarado que “los tiempos no cuadran”. Aunado a todo esto, se viralizó un video de Dalay y César besándose, el cual, presuntamente, se grabó en julio.

Muchos notaron que, durante ese mes, José Eduardo le dedicó un mensaje romántico a la madre de su hija en redes sociales. Se dice que esto sería la prueba fehaciente de que, presuntamente, la mujer sí fue infiel.

Pese a todo, y al menos de manera pública, el actor ha insistido en que la separación se dio por diferencias entre ambos y ha exigido que dejen de hablar mal de ella.

Checa: ¿Indirecta para José Eduardo Derbez? César Romo dedica romántico mensaje a Paola Dalay tras presunta infidelidad

José Eduardo Derbez y Paola Dalay habrían terminado por una supuesta infidelidad de ella / Redes sociales

José Eduardo Derbez estaría muy afectado por la ruptura con Paola Dalay, aseguran

En redes sociales, algunos fans han opinado que, aparentemente, José Eduardo Derbez es el más “afectado” en la ruptura con Paola Dalay. Ahora, surge información que confirmaría este hecho. Y es que el influencer ‘el Argüenderito’ informó que, supuestamente, el actor estaría tan mal que tomó la decisión de tomar un “tratamiento” y buscar “ayuda profesional”.

Presuntamente, su excuñado, Mauricio Ochmann, habría influido en esto, ya que él sería uno de los principales apoyos de José Eduardo en toda esta situación.

El Argüenderito “Mauricio ha estado acompañando a José Eduardo en esta situación y, aparentemente, gracias a los consejos, a la intervención de su excuñado, José Eduardo ha decidido empezar una terapia, ¿no?, con un psiquiatra, un medicamento, que lo ayude quizás a contenerse… Imagínense lo que significa decir: ‘Yo tengo la culpa de que buscaras afuera lo que no tenías adentro porque tenía meses trabajando por ti y por mi hija. Cuando estábamos recuperándonos, andabas con los dos. Me enteré de la situación que había perdonado y tengo que salir a decir públicamente que estoy muy contento, que no hubo infidelidad’. Este chavo necesito ayuda”.

También mencionó que todo apunta a que, presuntamente, José Eduardo seguiría enamorado de Paola, lo que agravaría la situación: “Él toma la decisión de empezar un acompañamiento profesional… cuánto no le dolerá”, indicó.

Cabe mencionar que esta información no ha sido verificada por ninguna de las partes, por lo que todo es un rumor hasta que se demuestre lo contrario.

¿Qué pasó con la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras la ruptura?

Una de las más grandes preocupaciones de los fans ha sido el destino de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras la separación. Hubo mucha especulación del tema y se llegó a decir que la influencer no se hacía cargo de la menor por petición de César Romo.

En su momento, Dalay aclaró que la pequeña todavía no vivía con ella, ya que a su departamento todavía le faltaban muebles, pero aseguró que la visitaba constantemente.

Esto quedó más que demostrado en una historia reciente que compartió en Instagram. Subió un video de la pequeña y mencionó que estaba “muy bien y enorme”.

Lee: Galilea Montijo reacciona a las acusaciones contra José Eduardo Derbez en el caso Vadhir ‘N': ¿Lo defiende?