Pese a que Paola Dalay defendió su viaje ‘romántico’ con César Romo, mientras que José Eduardo Derbez enfrentaba rumores de romance con la DJ Mariana BO, las críticas a la expareja del actor no han cesado, más tras especularse que la escapada de la influencer habría sido patrocinada por el hijo de Victoria Ruffo. ¡Te contamos los detalles!

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Paola Dalay estalla ante críticas por su viaje con César Romo. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el viaje de Paola Dalay y César Romo tras confirmar que están saliendo?

Mientras la DJ Mariana BO y José Eduardo Derbez eran captados por primera vez juntos, Paola Dalay emprendía un viaje a Cancún con el futbolista César Romo, con quien confirmó estar saliendo tras su separación del conductor de Miembros al aire. Fue durante la noche del 20 de noviembre cuando Dalay comenzó a compartir diversas fotografías desde la playa.

En un principio, ambos publicaron imágenes en las que dejaron pistas de que estaban juntos, pero bastaron unas horas para que dejaran al descubierto que se encontraban disfrutando de las playas de Cancún, ignorando las críticas que han generado sus apariciones públicas.

“Cancún siempre es un buen plan”, escribió Dalay junto a una serie de fotos en las que aparece luciendo un bikini blanco. Mientras tanto, en nuevas publicaciones de la influencer, César Romo se hizo presente con comentarios que confirmaron la cercanía que ha surgido entre los dos.

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Paola Dalay y Césaro Romo se fueron de viaje juntos / Redes sociales

¿Paola Dalay confirma relación con César Romo tras críticas a su viaje a Cancún?

Luego de que Paola Dalay y César Romo fueron captados en pleno momento romántico en Cancún, los ataques en redes sociales no se hicieron esperar. A través de las publicaciones que hizo la creadora de contenido, una usuaria cuestionó los ingresos del futbolista, lo que desató especulaciones de que el viaje habría sido pagado con la pensión de la menor.

"¿Quién paga, él o José Eduardo? Porque ni a primera división llega el hombre para tener un sueldazo”, escribió una internauta, insinuando que el hijo de Eugenio Derbez habría financiado las vacaciones de su ex con su nueva conquista; señalamientos que Paola Dalay no dudó en responder:

“Ya supéralo, mujer. Juega por gusto, no por necesidad. Que alguien no sea famoso no significa que sea pobre”. Paola Dalay

Días después, tras el regreso de su viaje a Cancún, Paola Dalay volvió a demostrar que las críticas no le importan al publicar una romántica foto junto a César Romo, lo que podría significar el inicio de una relación tras confirmar que estaban saliendo. Sin embargo, hasta ahora, la influencer no ha confirmado el inicio de un romance.

Paola Dalay y César Romo presumen su viaje con foto juntos. / Redes sociales

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¿José Eduardo Derbez confirma las acusaciones contra Paola Dalay sobre su viaje con César Romo?

Mientras Paola Dalay presumía sus vacaciones con César Romo tras romper con José Eduardo Derbez, el actor y conductor hizo una serie de declaraciones en el programa Miembros al aire que acapararon la atención de sus seguidores, pues parecían ser una indirecta para su expareja.

En una plática con la invitada de la emisión, José Eduardo Derbez aseguró que uno de los contras de ser papá soltero es el tiempo libre con el que cuenta y expresó: “Están los contras de separarse y ahora organiza tres casas”, palabras que de inmediato avivaron las especulaciones entre los internautas.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no se ha pronunciado directamente sobre el romance de Paola Dalay y César Romo, quienes tampoco han hablado con la prensa sobre los ataques tras su viaje juntos a Cancún. ¿Será este el inicio de una guerra mediática?

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