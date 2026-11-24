Días después de que Cinthia Aparicio confirmó su nuevo romance tras divorciarse de Alexis Ayala, el ‘villano de melodramas’ fue cuestionado sobre su sentir al ver a su expareja rehaciendo su vida sentimental. Aunque se mostró hermético sobre el tema, lanzó un inesperado dardo ahora que él también inició una nueva historia. ¿El fin definitivo? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Cinthia Aparicio habla sobre su soltería antes de iniciar una nueva relación, ¿indirecta para Alexis Ayala? VIDEO

Alexis Ayala rompe el silencio sobre el nuevo romance de Cinthia Aparicio. / Redes sociales

¿Cómo confirmó Cinthia Aparicio su nueva relación tras divorcio de Alexis Ayala?

Luego de que Cinthia Aparicio levantara sospechas al publicar un video en sus historias de Instagram junto a un misterioso hombre, acompañado únicamente con la palabra “Tú”, la actriz decidió romper el silencio sobre su situación sentimental durante un encuentro con las cámaras del programa Hoy.

Además de que la intérprete de melodramas aceptó que se está dando una nueva oportunidad en el amor a menos de un año de su divorcio de Alexis Ayala, dejó claro que atraviesa una etapa de plenitud y calma al lado de alguien que considera muy especial, con quien prefiere llevar las cosas paso a paso.

“Estoy dándome una oportunidad en el amor, estoy muy feliz, estoy en paz. Estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida. Entonces estoy feliz. Estoy disfrutando y viviendo tranquilo. Conociéndonos en el día a día, creo que realmente nos estamos dando el tiempo de conocernos con lo bueno y con lo malo, enamorarnos” Cinthia Aparicio

Lee: Novia de Alexis Ayala ‘pelusea’ al actor, tras posibilidad de boda; hace tremendo comentario: “No se me antoja”

Cinthia Aparicio ya tiene nuevo novio tras su divorcio de Alexis Ayala. / Redes sociales, Capturas de pantalla

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala al nuevo romance de su ex, Cinthia Aparicio?

Aunque Alexis Ayala parece haber dejado atrás su divorcio tras darle una nueva oportunidad al amor, el exintegrante de La casa de los famosos México fue interrogado sobre su sentir ahora que Cinthia Aparicio hizo público su romance. Pese a que intentó no abordar mucho el tema, lanzó una contundente frase:

“La vida es muy sabia; cada oveja con su pareja. Bendiciones para todos y a vivir bonito, ¿no? Pero ver para adelante, siempre ver para adelante y que a todos en la vida nos vaya bien”. Alexis Ayala

Por otra parte, el actor de Lo que la vida me robó comparó los ciclos amorosos con los laborales, asegurando que no tendría inconveniente en volver a trabajar con su ex, pues atraviesa un momento de tranquilidad: “Después de un amor viene otro amor; después de una puerta cerrada se abre otra. Después de una enfermedad, bendito sea Dios que venga la salud”, concluyó.

Lee: Cinthia Aparicio rompe el silencio y confiesa que ¡ella le presentó su nueva novia a Alexis Ayala!

¿Quién es el nuevo novio de Cinthia Aparicio, ex de Alexis Ayala?

Antes de que Cinthia Aparicio comenzara a mostrarse junto a su nueva pareja tras su divorcio de Alexis Ayala, trascendió que se trataba de Hugo Manterola, cuya identidad quedó confirmada mediante varias historias de la actriz en las que luce muy enamorada.

De acuerdo con la actriz de telenovelas, se conocen desde hace muchos años, pero fue recientemente cuando sus caminos coincidieron en el plano sentimental: “Nos conocemos prácticamente de toda la vida; nuestras familias se conocen. Tenemos muchas cosas en común; la vida nos unió. Me sorprendió la vida, y me sorprendió para bien”.

A diferencia de Cinthia Aparicio, Hugo Manterola se dedica al comercio de ganado y se mantiene alejado del mundo de los espectáculos, decisión que respeta por completo la actriz, quien no descarta presentarlo oficialmente ante los medios cuando él se sienta listo. ¿Será este el cierre definitivo de la historia entre los actores?

No te pierdas: Alexis Ayala retoman su ‘relación’ Cinthia Aparicio tras rumores de un nuevo romance; ¿trabajo o reconciliación?