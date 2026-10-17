Cinthia Aparicio habla sobre su soltería antes de iniciar una nueva relación, ¿indirecta para Alexis Ayala? VIDEO

La separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala dio mucho de qué hablar, sobre todo por el poco tiempo que transcurrió antes de que el actor se diera una nueva oportunidad en el amor.

Meses después de la ruptura, Cinthia habló ante los medios sobre cómo está viviendo su soltería y cómo ha sido su vida después de su matrimonio con el exhabitante de La casa de los famosos México.

Sus palabras despertaron especulaciones entre algunos seguidores, quienes se preguntaron si había alguna indirecta para Alexis.

¿Qué fue lo que dijo Cinthia Aparicio y por qué sus declaraciones dieron de qué hablar?

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Cuándo y por qué se separaron Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

La historia de amor entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala llegó a su fin en abril de 2026, cuando el actor confirmó públicamente que estaban separados, después de casi tres años de matrimonio. La pareja se casó por lo civil en 2021 y celebró su boda religiosa en junio de 2023.

Al momento de anunciar la separación, Alexis explicó que fue Cinthia quien tomó la decisión de terminar la relación. Meses después, la actriz habló sobre los motivos que la llevaron a cerrar ese capítulo y señaló que no se trató de falta de amor, sino de que ambos tenían planes de vida diferentes, pues ella tenía el deseo de formar una familia, pero el actor consideró que ya no estaba en edad de llevar a cabo esos planes.

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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿Qué opina Cinthia Aparicio de la nueva relación de Alexis Ayala tras su divorcio?

Meses después de anunciar su divorcio, Alexis Ayala comenzó una nueva relación y presentó públicamente a su novia, una mujer llamada Marietta, con quien, según el actor, tenía contacto desde tiempo atrás.

Después de que Alexis la presentara y hablara de su relación, Cinthia Aparicio reaccionó al nuevo romance de su exesposo. Sin embargo, lejos de mostrarse molesta o triste, se dijo feliz por él y le deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Pero eso no fue todo, pues también hizo una revelación que sorprendió a muchos: ¡ella fue quien los presentó! Cinthia explicó que conocía a Marietta por su negocio de compra y venta de bolsas.

“A Marietta, la señora, yo la conozco; de hecho, yo los presenté, por si no se sabían. Yo los presenté hace unos años. Yo a ella le mandaba mis bolsas que ya no quería porque ella se dedica a la venta de bolsas, entonces por eso se conocen. Me da mucho gusto que estén saliendo. Les deseo lo mejor.” Cinthia Aparicio

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Cinthia Aparicio / Redes Social

¿Cinthia Aparicio le mandó una indirecta a Alexis Ayala?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Cinthia Aparicio habló sobre cómo está sobrellevando su etapa de soltería tras su divorcio y un matrimonio de tres años con Alexis Ayala.

La actriz comentó que fue difícil dar la cara ante la prensa en un momento en el que se sentía vulnerable; sin embargo, ha logrado sobrellevarlo y enfrentarlo gracias al apoyo de su círculo de confianza y sus seres queridos.

Una de las declaraciones que más llamó la atención y que algunos podrían interpretar como una posible indirecta para Alexis Ayala fue cuando habló sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación. Cinthia aseguró que todavía no está lista para volver a enamorarse y que, por ahora, está disfrutando el tiempo consigo misma, su familia y sus amigos.

Eso sí, reconoció que los pretendientes no faltan en su vida, pero dejó claro que quiere darse su tiempo antes de comenzar una nueva historia de amor.

“Yo ahorita estoy muy bien, muy tranquila. ahorita me voy de vacaciones. Cuando sea el momento y tenga una relación, lo diré. Pero también es un momento que estoy disfrutando para mí, mi familia, mis amigos (...) Claro, esos nunca faltan (los pretendientes).” Cinthia Aparicio

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