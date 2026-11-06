Nueva denuncia de Vadhir Derbez por presunto abuso, ahora involucraría a su hermano José Eduardo, aseguran

El pasado 4 de noviembre, comenzó a circular información sobre una nueva denuncia contra Vadhir Derbez por supuesto abuso. Si bien se dijo que habría una conferencia de prensa al día siguiente para dar más detalles sobre el caso, al final se canceló y se desconoce la fecha en la que sería reprogramada.

Desde que esto salió a la luz, han comenzado a surgir supuestos detalles sobre el proceso legal y hace poco se reportó que, presuntamente, José Eduardo Derbez, quien está enfrentando el escrutinio público por su ruptura con Paola Dalay, estaría involucrado. Te contamos lo que se sabe hasta ahora.

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José Eduardo Derbez en polémica legal con Vadhir Derbez / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la nueva denuncia en contra de Vadhir Derbez?

Han surgido muchas dudas sobre la nueva denuncia en contra de Vadhir Derbez por el delito de violación. Algunos hasta especularon que se podría tratar de la misma chica que lo acusó públicamente en abril de presuntamente haberla tocado sin su consentimiento durante la grabación de un video musical.

Ante esto, el programa ‘Ventaneando’ pudo entrevistar a Adrián Regino, quien fungiría como el abogado de la denunciante. Comenzó aclarando que se trata de dos procesos legales diferentes, es decir, realmente sí sería una segunda querella por el delito de abuso. Y es que mencionó que también representa a la modelo que lo acusó hace algunos meses.

Señaló que la conferencia de prensa tenía la finalidad de que el caso ganara relevancia, tanto mediática como ante las autoridades. Cuando vieron que su objetivo se había logrado, decidieron cancelarla. No quiso dar muchos detalles sobre la denuncia como tal.

“Por respeto a la víctima y a lo que se está investigando, no quisiera o, más bien, no puedo dar más información que, lamentablemente, sé, que, como comunidad, quisieran”. Adrián Regino

Por otro lado, la periodista Ana María Alvarado también dio algunos detalles preliminares sobre este asunto:

“Es un nuevo caso. Aunque ahora no lo van a decir así… no es el mismo de la modelo estadounidense de 19 años. En el pasado, hace muchos años, como en el 2009, lo habían acusado en Estados Unidos de ‘battery’, o sea que había sido agresivo y había tocado a la fuerza a una chica, pero llegaron a cierto arreglo y no quedó fichado”, señaló.

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Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia por presunto abuso / Redes sociales

José Eduardo Derbez y su presunta relación en la denuncia por presunto abuso en contra de su hermano Vadhir

En medio de la polémica por su separación de Paola Dalay, la madre de su hija, José Eduardo Derbez se ve involucrado en la denuncia contra Vadhir Derbez. Y es que la cuenta de espectáculos en X de ‘Doña Carmelita’ explicó por qué, supuestamente, el hijo de Victoria Ruffo estaría relacionado con el nuevo caso legal de su hermano.

Reportó que, presuntamente, el nuevo proceso legal contra Vadhir sería por un hecho ocurrido en un crucero a principios de año. Supuestamente, los hermanos habrían alcoholizado a una menor de edad y presuntamente Vadhir habría abusado de ella mientras que José simplemente observaba los hechos sin hacer nada al respecto.

“Según la denuncia, fue una CHICA MENOR DE EDAD a la que ALCOHOLIZARON en un bar del CRUCERO y después de eso VHADIR DERBEZ VIOLÓ A LA CHICA, mientras que su hermano JOSÉ EDUARDO se dio cuenta de la situación pero no dijo ni hizo nada”. Cuenta de X de ‘Doña Carmelita’

Supuestamente, la empresa que maneja el crucero también estaría siendo demandada por permitir que una menor de edad consumiera bebidas alcohólicas.

Cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ “La demanda también involucra a la EMPRESA NAVIERA y a cierto personal de la misma, quienes serán investigados por haber permitido que una menor de edad consumiera alcohol. Con esta serían ya TRES ACUSACIONES de ABUSO SEXUAL contra VHADIR, hijo de EUGENIO DERBEZ”.

Cabe mencionar que esto no ha sido confirmado como tal, pues los abogados de la demandante no han querido dar mayor información y los hermanos no han dicho nada directamente. En tanto que el caso ya generó diversas reacciones; algunas en apoyo a la supuesta víctima y otras solidarizándose con los vástagos de Eugenio Derbez.

ESCANDALAZOOOO!! Nueva acusación de VIOLACIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES contra VHADIR DERBEZ, que involucra también a JOSÉ EDUARDO DERBEZ!! 😱😱😱 Todo habría sucedido a principios de año mientras los hermanos viajaban en un CRUCERO, en aguas internacionales. Los abogados de... https://t.co/MINNS1XtLm — Doña Carmelita (@CarLon_2020) November 5, 2026

¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre la nueva denuncia en su contra por presunto abuso?

Hasta el momento, Vadhir Derbez no ha querido dar declaraciones directas sobre la nueva denuncia en su contra. Sin embargo, hace unas horas compartió un post que, para muchos, podría dejar ver el estrés que estaría viviendo por esta situación.

“Qué bonito era cuando la felicidad cabía en las cosas más pequeñas”. Vadhir Derbez

Cabe destacar que, cuando lo acusaron en abril, el joven afirmó ser inocente y hasta afirmó que la modelo que lo denunciaba, presuntamente, había intentado extorsionarlo. Como no accedió, supuestamente decidió iniciar la querella para perjudicarlo.

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