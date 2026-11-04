Vadhir Derbez enfrenta nueva acusación por presunta violación; anuncian conferencia en la FGR

Vadhir Derbez, hijo del actor y comediante Eugenio Derbez, vuelve a estar en el ojo del huracán por un señalamiento relacionado con el delito de violación. La noticia se dio a conocer este miércoles 4 de noviembre.

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Vadhir Derbez tiene una carpeta de investigación

¿De qué acusan a Vadhir Derbez y qué se sabe de la nueva denuncia?

Vadhir Derbez, actor, cantante e hijo de Eugenio Derbez, enfrenta una nueva acusación por presunta violación que comenzó a difundirse este 4 de noviembre.

La información fue dada a conocer por el periodista Irving Pineda, quien informó que un despacho jurídico llevará el caso y convocó a medios de comunicación para una conferencia de prensa.

De acuerdo con lo difundido, la reunión con la prensa está programada para el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 10:00 de la mañana en la Fiscalía General de la República, donde se anunciarían nuevos detalles sobre el señalamiento.

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Redes sociales

¿Quién lleva el caso de Vadhir Derbez y cuándo será la conferencia en la FGR?

Según la publicación realizada por Irving Pineda, el asunto es atendido por el despacho VMA Abogados, cuyos representantes hicieron la convocatoria oficial.

Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de la persona que presentó la acusación ni se han revelado detalles sobre los hechos denunciados.

Tampoco se han difundido documentos o elementos que permitan conocer de manera independiente el contenido de la denuncia, por lo que se espera que la conferencia aporte mayor información sobre el caso.

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¿De qué habían acusado anteriormente a Vadhir Derbez en 2026?

La nueva controversia revive el caso que involucró a Vadhir Derbez en mayo de 2026, cuando trascendió una denuncia por una presunta agresión sexual. En aquel momento, distintos reportes señalaron que una modelo estadounidense habría presentado una denuncia en contra del actor, situación que rápidamente se volvió tema de conversación en medios y redes sociales.

Ante las acusaciones, Vadhir Derbez negó públicamente cualquier responsabilidad y sostuvo que estaba siendo víctima de un presunto intento de extorsión. Además, mediante su equipo legal, cuestionó el manejo que se dio al expediente durante las investigaciones.

Meses después, el cantante volvió a pronunciarse sobre ese proceso luego de que se informara de la suspensión de una funcionaria del Ministerio Público relacionada con el caso. El famoso señaló presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades.

Ahora, el hijo de Eugenio Derbez vuelve a enfrentar señalamientos que han colocado nuevamente su nombre entre las principales tendencias del espectáculo mexicano. Sin embargo, hasta este momento, la información que ha trascendido se limita al anuncio de una conferencia de prensa y a la existencia de una nueva acusación por presunta violación.