Eugenio Derbez, tras dar la bienvenida a un nuevo integrante, hace revelación sobre su paternidad, ¿arrepentido?

Luego de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo compartieran la llegada de un nuevo integrante a su familia para sanar una dolorosa ausencia, una noticia que enterneció a sus seguidores, el productor sorprendió al hacer una sincera confesión sobre su faceta como padre y el único aspecto de su paternidad que le habría gustado cambiar.

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Eugenio Derbez Familia / Mezcalent, Canva

¿Qué cambiaría Eugenio Derbez de su paternidad?

Eugenio Derbez habló abiertamente sobre los aprendizajes que le ha dejado ser padre de Aislinn, Vadhir, José Eduardo y su hija menor a lo largo de distintas etapas de su vida. Durante una entrevista con Despierta América, el actor reconoció que dedicó gran parte de su tiempo a trabajar para construir un patrimonio y ofrecerles mejores oportunidades a sus hijos.

Sin embargo, aseguró que con los años entendió que lo más valioso para ellos no eran los bienes materiales, sino los momentos compartidos en familia.

“Toda mi vida trabajé para darles un patrimonio, para darles una vida mejor y hoy me doy cuenta de que lo que más les hubiera gustado a ellos hubiera sido mi tiempo al 100%" Eugenio Derbez

La reflexión del comediante llamó la atención porque llegó después de más de cuatro décadas ejerciendo la paternidad y observando cómo sus hijos crecieron en circunstancias muy distintas. Para Derbez, mirar atrás le permitió reconocer que, aunque siempre buscó lo mejor para ellos, el tiempo es un recurso que no puede recuperarse una vez que pasa.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuál fue el consejo de Eugenio Derbez para otros padres?

A partir de su experiencia personal, Eugenio Derbez compartió un consejo dirigido a quienes actualmente están criando a sus hijos. El actor explicó que trabajar y buscar estabilidad económica es importante, pero considera que no debe hacerse a costa de perder los momentos más significativos de la infancia.

“Y ese es el consejo que siempre le doy a los papás. No pienses en dejarles un departamento, un coche, una casa, dales tiempo porque esos recuerdos se los van a llevar toda la vida”. Eugenio Derbez

La figura de la familia Derbez señaló que muchas veces los padres creen que ofrecer más bienes materiales es la mejor forma de demostrar amor, cuando en realidad la convivencia diaria puede tener un impacto mucho mayor.

Para el comediante, los recuerdos creados durante la infancia son los que permanecen para siempre y terminan marcando la relación entre padres e hijos. Por ello, invitó a las familias a aprovechar cada etapa de la crianza antes de que el tiempo pase y esos momentos ya no puedan repetirse.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su hija menor y las críticas a su paternidad?

Actualmente, Eugenio Derbez asegura que sigue aprendiendo a ser padre y que busca aplicar esas enseñanzas en la crianza de su hija menor. El actor reveló que intenta encontrar un mejor equilibrio entre sus compromisos laborales y el tiempo que dedica a su familia, especialmente ahora que cuenta con más experiencia.

“Ahora estoy tratando de ser una mejor versión de padre con (su hija menor), pero aun así creo que, con todo y todo, creo que fui un buen padre desde que era joven, me hacía malabares para estar con ellos y lo lograba” Eugenio Derbez

Sus declaraciones también surgen en medio de los cuestionamientos que ha enfrentado durante años sobre su papel como padre, especialmente por comentarios realizados en el pasado por Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez. A pesar de esas polémicas, el productor sostiene que siempre procuró actuar de la mejor manera posible dentro de las circunstancias que vivía en cada etapa de su vida.