Victoria Ruffo celebra que Eugenio Derbez se vaya lejos, ¿no lo quiere cerca de su nieta? “Estaría mejor allá”

Después de que Victoria Ruffo pasara varios días hospitalizada debido a una infección gastrointestinal, la actriz volvió a dar de qué hablar por sus declaraciones sobre el papá de su hijo, Eugenio Derbez.

Luego de que el comediante expresara su interés por expandir sus horizontes profesionales y probar suerte en España, la protagonista de telenovelas reaccionó a sus planes.

¿Qué fue lo que dijo Victoria Ruffo sobre la posibilidad de que Eugenio Derbez se vaya a vivir a Europa?

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Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Eugenio Derbez ya piensa en retirarse y concluir su carrera artística?

Eugenio Derbez ha comenzado a cuestionarse si es momento de hacer una pausa en su vida profesional para disfrutar de su vida personal.

Durante una entrevista para el pódcast ‘De estreno’, el actor confesó que, pese a lo que ha logrado a lo largo de su carrera, siente que no ha podido disfrutar plenamente de la vida que ha construido.

“Tengo ganas de vivir y es algo que nunca he hecho. Al día de hoy tengo un coche que no disfruto, tengo una casa que no disfruto y tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla” Eugenio Derbez

El comediante explicó que durante mucho tiempo ha pospuesto experiencias personales con la idea de que algún día tendrá la oportunidad de realizarlas, por lo que no descarta la posibilidad de tomarse un descanso de su carrera.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Eugenio Derbez planea irse a España para retirarse?

En una entrevista para el programa español ‘La script’, el comediante explicó que viajó a Madrid para conocer la ciudad y considerar la posibilidad de vivir ahí, después de más de una década en Los Ángeles, California.

El actor consideró que ya cumplió su sueño de conquistar Estados Unidos; sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción de ese país ha cambiado respecto a la que tenía cuando llegó por primera vez.

Aunque no habló de mudarse a España para retirarse, sí expresó su interés por explorar nuevos lugares donde pueda desarrollar proyectos independientes que representen una satisfacción personal.

“Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano (...) Podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón” Eugenio Derbez

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Victoria Ruffo a las declaraciones de Eugenio Derbez sobre irse a España?

Victoria Ruffo reaccionó a los planes de Eugenio Derbez de explorar nuevas oportunidades profesionales en España. Durante un encuentro con la prensa, fue cuestionada sobre la posibilidad de que el comediante se mude a Europa y, fiel a su sentido del humor y a modo de broma, respondió:

“Estaría mejor allá en Australia. ¿A poco no? Allá hay muy buenas oportunidades. Sí, ya hablan inglés. Y hay muy buen cine y muy buenos vinos. Bueno, él no toma.” Victoria Ruffo

La actriz tomó con humor los planes de Eugenio y cuando los reporteros le preguntaron si consideraba que mientras más lejos estuviera, mejor; Victoria volvió a responder con sarcasmo y dejó claro que, aunque se fuera a vivir al extranjero, podría regresar a México.

“Pero puede venir, porque ahora sí hay lana. Ahora sí puede darse el lujo de venir”, expresó.

Victoria Ruffo ha retomado sus actividades en la actuación, después de permanecer hospitalizada por varios días por una infección causada por el “norovirus”.

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