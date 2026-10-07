Actualizan el estado de salud de Victoria Ruffo tras permanecer HOSPITALIZADA más de una semana
Victoria Ruffo permaneció hospitalizada durante más de una semana y ya se dio a conocer cómo se encuentra actualmente. ¿Cómo está la actriz?
Victoria Ruffo fue hospitalizada en los últimos días debido a una fuerte infección; al menos esa fue la información que comenzó a circular cuando se dio a conocer lo ocurrido.
Ahora, después de varios días, la propia actriz reveló qué fue lo que realmente pasó, cuál fue el padecimiento que la llevó al hospital y cómo ha evolucionado durante su recuperación.
¿Cómo se encuentra actualmente Victoria Ruffo? Te contamos.
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¿Por qué hospitalizaron a Victoria Ruffo?
Victoria Ruffo reveló que tuvo que ser hospitalizada después de contagiarse de norovirus, una infección que le provocó fuertes malestares gastrointestinales.
La actriz explicó que comenzó a presentar episodios constantes de vómito y diarrea, lo que provocó que perdiera una gran cantidad de líquidos. Debido a esto, llegó al hospital con una fuerte deshidratación y tuvo que permanecer bajo atención médica.
“Me dio un virus que se llama, ahí les encargo para que lo busquen: ‘norovirus’. Es el virus de la gripa del estómago, es lo que dura una gripa, pero aquí está lo canijo porque es vómito y diarrea”
De acuerdo con la propia Victoria, permaneció ocho días hospitalizada mientras se recuperaba de las complicaciones provocadas por el virus.
La actriz también explicó que el norovirus es altamente contagioso y señaló que posiblemente pudo haberlo adquirido a través de las manos. Por ello, aprovechó para recomendar al público mantener una buena higiene y lavarse las manos.
“Entré al hospital con deshidratación porque me decía el doctor: Sale más de lo que entra. Tiene uno que tomar muchos líquidos. De cualquier lado lo puedes agarrar; la bronca está en que te lleves la mano a la boca y ya, ahí ya perdiste. Entonces, hay que lavarse las manos.”
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¿Cómo se encuentra actualmente Victoria Ruffo tras salir del hospital?
Victoria Ruffo ya salió del hospital después de permanecer ocho días internada y actualmente se encuentra retomando poco a poco sus actividades. La actriz explicó que fue ella quien pidió a su médico que le permitiera regresar a casa, aunque con la condición de volver al hospital en cuanto volviera a sentirse mal.
De acuerdo con Victoria, actualmente se siente mucho mejor y continúa bajo tratamiento para completar su recuperación. La actriz señaló que está tomando se encuentran antibióticos y que su médico le indicó seguir un tratamiento durante dos meses.
Además, la protagonista de ‘La madrastra’ reveló que estuvo alrededor de dos semanas alejada de sus actividades debido a este problema, pero aseguró que ya se encuentra en condiciones de regresar al trabajo.
“Me sentí mucho mejor, obviamente con antibióticos y todo. Me dejó un tratamiento de dos meses y ya me siento mejor, estoy mejor.”
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¿Qué enfermedades ha enfrentado Victoria Ruffo?
A lo largo de los años, Victoria Ruffo ha hablado públicamente sobre algunos problemas de salud que ha enfrentado.
Uno de ellos son las hernias lumbares y cervicales, padecimiento que le provoca molestias cuando debe caminar largas distancias o permanecer demasiado tiempo de pie. Debido a esto, ha explicado que en ocasiones utiliza silla de ruedas dentro de los aeropuertos para evitar un mayor desgaste físico.
Además, en 2025 reveló que fue diagnosticada con esofagitis, relacionada con problemas de reflujo, por lo que comenzó un tratamiento médico. También había enfrentado episodios de tos, dolor de garganta y alergias que llegaron a afectar temporalmente sus actividades profesionales.
Ahora, el problema de salud más reciente de Victoria Ruffo fue una infección por norovirus, que le provocó vómitos y diarrea constantes y terminó causando una fuerte deshidratación.
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