Hace unas semanas, Carlos Rivera reveló que se sometería a una cirugía para tratar un problema que le fue detectado en las cuerdas vocales, por lo que tuvo que posponer varias de las presentaciones que tenía programadas para el resto del año.

Ante esta noticia, sus seguidores expresaron su preocupación y se mantuvieron pendientes de su estado de salud, así como de la fecha en la que podría regresar a los escenarios para reencontrarse con su público.

Ahora, el cantante volvió a la actividad en sus redes sociales para compartir cómo resultó la cirugía y qué sigue en su proceso de recuperación.

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Carlos Rivera / Instagram: @carlosrivera

¿Por qué Carlos Rivera tuvo que ser operado de las cuerdas vocales?

Carlos Rivera tuvo que someterse a una cirugía debido a una lesión en la cuerda vocal izquierda que comenzó a manifestarse durante su gira por España, a mediados de este año.

El problema le provocó una ronquera persistente y dificultad para recuperarse después de sus conciertos, por lo que decidió acudir a revisión médica.

Posteriormente, el cantante aclaró que se trataba de un pólipo relacionado que le causaba pequeñas hemorragias en las cuerdas vocales, que se manifestaban como moretones. También explicó que no tenía un sangrado activo, pero que necesitaba atender la lesión para evitar que pudiera complicarse.

Aunque inicialmente intentó recuperarse mediante reposo vocal y cuidados especiales, los médicos determinaron que necesitaba una microcirugía para corregir el problema.

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Carlos Rivera / Mezcalent

¿Qué tipo de operación le realizaron a Carlos Rivera?

Carlos Rivera necesitó de una microcirugía de cuerdas vocales, que se hizo en Boston, Estados Unidos.

Explicó que, aunque ya se encuentra prácticamente recuperado de la lesión inicial, la intervención era necesaria para que el médico pudiera atender los pequeños daños internos que podrían provocar otra hemorragia.

De acuerdo con sus declaraciones, la intervención estará a cargo de un especialista que ha atendido a figuras como Adele y Steven Tyler.

Además, adelantó que después de la operación deberá permanecer varias semanas sin hablar, como parte de su recuperación.

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Carlos Rivera / IG: @carlosrivera

¿Cómo salió Carlos Rivera de su cirugía de cuerdas vocales?

La noche del 19 de noviembre, Carlos Rivera reapareció en sus redes sociales para anunciar que ya había salido de su cirugía y que todo había resultado de manera exitosa.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y compartió algunos detalles sobre lo que sigue en su proceso de recuperación.

El cantante adelantó que deberá permanecer varias semanas en reposo vocal absoluto, por lo que no podrá hablar durante ese periodo. Finalmente, expresó su deseo de recuperarse pronto para volver a reunirse con sus seguidores en los escenarios.

“A toda mi gente, quiero compartirles que, gracias a Dios, todo salió muy bien en mi cirugía. Quiero agradecerles de todo corazón por tantos mensajes llenos de cariño, por sus buenos deseos y por sus oraciones. Ahora me esperan varias semanas de reposo vocal absoluto y solo puedo desear que muy pronto pueda estar de vuelta para cantarles todas mis canciones.” Carlos Rivera

Carlos Rivera estará en recuperación en vísperas del nacimiento de su segundo bebé con Cynthia Rodríguez, en unas cuantas semanas.

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