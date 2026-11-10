Carlos Rivera aclara rumores sobre su estado de salud y revela detalles sobre su cirugía de cuerdas vocales: VIDEO

En octubre, Carlos Rivera reveló que tendría que someterse a una cirugía debido a un problema que enfrenta en las cuerdas vocales, por lo que se vio en la necesidad de posponer algunos de los conciertos que tenía programados para finales de año.

Tras darse a conocer esta situación, surgieron rumores sobre posibles complicaciones relacionadas con su padecimiento. Sin embargo, el cantante reapareció para aclarar las versiones y compartir cómo se encuentra actualmente, así como los avances en su preparación para la cirugía.

¿Cómo está Carlos Rivera y cómo avanza su tratamiento? Te lo contamos.

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Carlos Rivera / Instagram: @carlosrivera

¿Cuál es el problema de salud que atraviesa Carlos Rivera?

El cantante enfrenta un un pólipo en la cuerda vocal izquierda, una lesión que ha afectado su capacidad para cantar.

Los síntomas comenzaron en julio de este año, durante su gira por España, cuando empezó a tener ronquera y dificultades para recuperar su voz. Aunque intentó continuar con sus presentaciones, las molestias no desaparecieron y, después de una revisión médica en México, le detectaron una lesión en la cuerda vocal izquierda.

En octubre, el cantante explicó que el problema no había mejorado pese al reposo y que sus médicos le recomendaron someterse a una microcirugía para tratarlo. Por ello, y por el tiempo que necesitará para recuperarse, tuvo que posponer varios conciertos programados para los últimos meses del año.

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Carlos Rivera / Mezcalent

Carlos Rivera aclara rumores sobre complicaciones en su salud

En los últimos días, comenzaron a circular rumores de que Carlos Rivera estaría enfrentando complicaciones en sus cuerdas vocales, lo que generó preocupación entre sus seguidores y dudas sobre lo que realmente estaba sucediendo.

Sin embargo, Alan Tacher, conductor de ‘Despierta América’ y amigo del cantante, logró ponerse en contacto con él. Durante la comunicación, Carlos respondió para aclarar las versiones que habían surgido y explicar qué estaba pasando con su estado de salud.

El intérprete comentó que le detectaron un pólipo que estaría provocando pequeñas hemorragias en sus cuerdas vocales. No obstante, contrario a lo que se había especulado, aclaró que no se trata de un sangrado activo, sino de pequeños moretones que aparecen en esa zona. Por esta razón, se someterá a una cirugía en Boston, con el especialista que actualmente lo está atendiendo.

Carlos Rivera también señaló que no le detectaron nódulos, otra de las lesiones que pueden afectar las cuerdas vocales, y aseguró que espera recuperarse pronto para retomar sus actividades profesionales.

“Gracias a Dios no son nódulos, pero sí es un pólipo y es una cosa que me había estado pasando por unas hemorragias, que no es que me sangre. Todo mundo piensa que sangra y no, no me está sangrando, es como si fueran unos moretoncitos en las cuerdas, pero encontré un doctor buenísimo en Boston y él me va a operar (...) No son nódulos, que es más compleja la operación.” Carlos Rivera

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¿Cuándo regresará Carlos Rivera a dar conciertos?

Carlos Rivera expresó su expectativa de poder regresar a los escenarios en febrero de 2027; sin embargo, aclaró que se trata de una estimación personal, pues todo dependerá de los tiempos y el ritmo de recuperación que determinen los médicos después de la cirugía.

Los conciertos que fueron reprogramados de 2026 comenzarán en abril de 2027, aunque estas fechas podrían estar sujetas a cambios si el estado de salud del intérprete lo requiere.

Por ahora, Carlos Rivera se mantiene enfocado en su familia, en la espera de su próximo bebé junto a Cynthia Rodríguez y, principalmente, en su recuperación para poder retomar sus actividades musicales.

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