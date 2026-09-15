Cynthia Rodríguez muestra su crecida pancita de embarazo y Carlos Rivera reacciona: “Preciosas mías”

Cynthia Rodríguez está en la recta final de su embarazo y no ha dejado de compartir con sus fans cada detalle de esta dulce espera. La pareja anunció en julio que recibirán a su hija, y ahora la conductora presumió su pancita más crecida que nunca, ganándose un tierno piropo de Carlos Rivera que ya tiene a todos derritiéndose.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

¿Qué fotos publicó Cynthia Rodríguez de su pancita de embarazo?

El pasado 13 de septiembre, Cynthia compartió en su cuenta de Instagram un especial posado premamá acompañado de una dulce dedicatoria para su bebé en camino.

“Mi princesa… Todavía no te conocemos y ya ocupas un lugar inmenso en nuestros corazones. Te soñamos, te esperamos y te amamos más cada día” Cynthia Rodríguez

En las imágenes, la cantante lucía un cómodo conjunto de pantalón y top sin mangas en color rosa mexicano. Acunaba su crecido baby bump con las manos mientras lo observaba con ternura, dejando ver lo emocionada que está por conocer a su hija.

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¿Qué le dijo Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez tras ver sus fotos de embarazo?

Entre la lluvia de comentarios, hubo uno que se robó todas las miradas: el de Carlos, el papá de la bebé. “Preciosas mías”, escribió el cantante bajo las fotos de su esposa, acompañando el mensaje con emojis de ojos de corazón.

El gesto no pasó desapercibido para los fans de la pareja, quienes celebraron la ternura con la que el intérprete describió a su esposa e hija. La dedicatoria se sumó a otros detalles que Cynthia compartió ese mismo día en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Cynthia publicó otra de sus fotos acompañada de una canción muy especial: ¿Qué significa el amor?, tema que Carlos lanzó el año pasado inspirado en el amor hacia su primer hijo. “Te pedí como un milagro y la fe me hizo buscarte. Todo el recorrido volvería a vivirlo. ¿Qué significa amor? ¿Qué significa el amor?”, dice el fragmento que ella eligió para musicalizar su publicación.

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¿Cuánto tiempo de embarazo tiene Cynthia Rodríguez?

Hace poco más de un mes, el 6 de agosto, Cynthia compartió con sus seguidores algunos detalles sobre su dulce espera tras celebrar el cumpleaños de su primer hijo. “Algo que me han preguntado muchos de ustedes es cuánto tiempo tengo de embarazo”, dijo en un video que publicó en sus historias.

“La bebé está más presente que nunca”, expresó la conductora mientras se grababa frente a un espejo acariciando su pancita. “Y les cuento que ya estamos en el quinto mes. Ahí va la bebé. Está creciendo mucho la princesa”, agregó al colocarse de perfil para mostrar su baby bump.

De acuerdo con esa información, Cynthia estaría ahora por lo menos en el sexto mes de gestación. “Yo también creciendo normal, ahorita con un poquito más de antojo de cosas dulces, pero bueno, ahí vamos”, dijo entonces al revelar los síntomas de este embarazo.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dan la bienvenida a nuevo integrante en su familia / IG: @cynoficial / @carlosrivera

¿Cómo se ha sentido Cynthia Rodríguez emocionalmente en su embarazo?

En una publicación anterior, Cynthia Rodríguez había confesado que este embarazo la ha puesto especialmente sensible. “Con la niña, me siento emocionalmente más sensible como que todas las cosas las siento mucho, todo lo bueno no tan bueno lloro. Veo un video bonito y lloro”, contó sin filtros.

La conductora ha sido muy abierta sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado durante esta dulce espera, ganándose el cariño de sus seguidores por su honestidad.

Con el nacimiento de su bebé cada vez más cerca, tanto Cynthia como Carlos han dejado claro en redes sociales lo emocionados que están por esta nueva etapa como familia. La pareja, que ya es mamá y papá de un pequeño, ahora se prepara para recibir a la princesa que “ocupa un lugar inmenso” en sus corazones.