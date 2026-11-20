Carlos Rivera se sometió a una cirugía para tratar un pólipo en una de sus cuerdas vocales, a pocas semanas del nacimiento de su segundo bebé con su esposa, Cynthia Rodríguez.

Precisamente, la cantante y conductora compartió recientemente nuevos detalles sobre su embarazo y la próxima llegada de su hija a través de sus redes sociales.

Ante esta noticia, surgieron dudas sobre si el cantante podrá estar presente en el parto para recibir a la bebé, debido al periodo de recuperación que debe seguir tras su operación.

¿Qué dijo Cynthia Rodríguez sobre el nacimiento de su hija y qué se sabe sobre la presencia de Carlos Rivera? Te contamos.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan s su segundo bebé / Instagram

¿Cuándo y dónde nacerá la segunda hija de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Cynthia Rodríguez respondió algunas dudas de sus seguidores sobre su embarazo y la próxima llegada de su segunda hija con Carlos Rivera.

Entre las preguntas que recibió, una de las más frecuentes fue cuándo y dónde nacerá la bebé. Ante esto, la conductora compartió que su hija llegará al mundo durante en diciembre de este año y que su nacimiento está previsto en México, pues ella ya no puede viajar en esta etapa del embarazo. Sin embargo, no reveló el día exacto en el que dará a luz.

“Las que somos mamás sabemos que el bebé nace cuando quiere nacer, por más que tengas una fecha, un bebé decide cuándo quiere nacer. Lo que sí les puedo decir es que la primera semana de diciembre no creo, pero en diciembre nace, en diciembre, faltan unas semanas” Cynthia Rodríguez

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Cynthia Rodríguez / Instagram: @cynoficial

¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera planean tener más hijos?

Cynthia Rodríguez también fue cuestionada sobre si le gustaría tener un tercer hijo con Carlos Rivera. La conductora reconoció que la maternidad le ha despertado las ganas de volver a ser mamá, pero considera que su familia podría quedarse con dos pequeños, por ahora.

Explicó que, debido a sus compromisos de trabajo de ella y su esposo y los viajes que realizan, quiere tener tiempo suficiente para disfrutar y cuidar a sus hijos.

Aunque no descartó por completo la posibilidad de tener otro bebé, dejó claro que primero quiere disfrutar la llegada de la bebé y después hablará del tema con Carlos.

“Yo, por todo lo que les he contado, por la edad; la verdad es que por la experiencia de ser mamá me encantaría tener más hijos, pero también siento que, por todo, somos una familia que viajamos mucho, por calidad, tiempo, todo, siento que nos vamos a quedar con 2. Pero no sé, primero que nazca María y ya platicamos” Cynthia Rodríguez

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / IG: @cynoficial

¿Carlos Rivera estará presente en el nacimiento de su hija tras someterse a una cirugía de cuerdas vocales?

Todo indica que el cantante sí podrá estar presente en el nacimiento de su hija. El 19 de noviembre, Carlos Rivera anunció que su cirugía de cuerdas vocales fue un éxito y que se encuentra en recuperación.

Aunque deberá permanecer varias semanas en reposo absoluto de voz, esto no le impediría acompañar a Cynthia Rodríguez durante el nacimiento de la bebé y recibirla juntos.

“A toda mi gente, quiero compartirles que, gracias a Dios, todo salió muy bien en mi cirugía. Ahora me esperan varias semanas de reposo vocal absoluto”, dijo Carlos Rivera.

Hace unas semanas, como parte de la espera de su bebé, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron su baby shower en compañía de amigos y seres queridos.

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