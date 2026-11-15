Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo en lindo bikini rosa, ¡a semanas de recibir a su hija!

Hace unas semanas, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron el baby shower en espera de su segundo bebé, quien está a unas cuantas semanas de llegar a sus vidas.

Ahora, la presentadora compartió en sus redes sociales parte de su embarazo y mostró cómo luce su pancita en la recta final de su gestación, con una foto que enterneció a todos sus seguidores.

¿Cómo luce Cynthia Rodríguez a unas semanas de darle la bienvenida a su segundo bebé?

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo en bikini: ¿Cómo luce?

Cynthia Rodríguez volvió a causar ternura entre sus seguidores al presumir su pancita de embarazo en una foto en la que aparece luciendo un lindo bikini rosa.

La conductora compartió la foto a través de sus historias de Instagram, donde posó frente al espejo y dejó ver lo avanzado que luce su embarazo y la acompañó de un breve texto en su pancita, con el nombre que tendrá la bebé.

La publicación no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes han estado pendientes de esta nueva etapa que vive junto a su esposo Carlos Rivera.

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Cynthia Rodríguez presume embarazo / Instagram

¿Cómo fue el baby shower de la segunda hija de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

El pasado 17 de octubre, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron un lujoso baby shower para festejar la próxima llegada de su hija. La pareja estuvo acompañada de familiares, amigos y varias personalidades del espectáculo, entre ellas Anahí, Kristal Silva y los Ruiz Lara.

De acuerdo con las imágenes y videos que compartieron algunos de los invitados, el festejo se realizó aparentemente en un jardín, que fue acondicionado con una gran carpa, numerosos arreglos florales y detalles personalizados para la pequeña que está por llegar.

La celebración también incluyó dinámicas para los invitados, entre ellas una adaptación del famoso programa ‘100 mexicanos dijeron’, que para la ocasión lo nombraron ‘100 mamis dijeron’.

Para este día especial, Cynthia lució un vestido rosa que dejó ver su pancita de embarazo, acompañado de un abrigo en tono claro, mientras que Carlos Rivera eligió un elegante traje gris con camisa blanca.

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¿Qué ha compartido Cynthia Rodríguez sobre el proceso de su segundo embarazo?

Cynthia Rodríguez ha compartido abiertamente algunos detalles sobre cómo ha vivido su segundo embarazo, tanto en los cambios físicos como emocionales.

En sus redes sociales, la conductora ha mostrado cómo ha crecido su pancita y ha expresado la emoción que siente por la próxima llegada de su hija. El pasado 6 de agosto, Cynthia reveló que se encontraba en su quinto mes de gestación y contó que había experimentado algunos cambios en sus antojos, pues tenía más ganas de comer cosas dulces.

“Yo también creciendo normal, ahorita con un poquito más de antojo de cosas dulces, pero bueno, ahí vamos”, comentó.

Asimismo, confesó que este embarazo la ha hecho sentirse más sensible emocionalmente, al grado de que algunas situaciones que normalmente no le provocarían lágrimas ahora la conmueven fácilmente.

Por su parte, Carlos Rivera enfrenta un problema con sus cuerdas vocales, lo que ha generado la duda si eso podría afectar que esté en el nacimiento de su hija. Sin embargo, el cantante ha comentado que se someterá a una cirugía y que está bajo atención médica muy buena.

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