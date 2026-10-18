Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebran la espera de su segundo bebé con baby shower; así fue el festejo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están en espera de su segundo bebé, cuya llegada anunciaron hace algunos meses con un amoroso mensaje en redes sociales.

Ahora, como parte de esta espera, la pareja organizó un lindo baby shower en el que, acompañada de familiares, amigos y otros seres queridos, celebró la próxima llegada de su bebé.

Algunas amistades cercanas a la pareja compartieron en redes sociales fotos y videos con detalles de la celebración.

¿Cómo fue y quiénes estuvieron presentes? Te contamos.

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Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez / Instagram

¿Cómo anunciaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez su segundo embarazo?

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron que esperan a su segundo bebé el pasado 22 de julio, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. La pareja compartió una foto en la que aparecen sus manos junto a las de su primer hijo, sobre una manta con ropa y zapatitos rosas para la nueva integrante de la familia, de quien revelaron el nombre con pétalos de rosas.

Junto a la imagen, escribieron un mensaje en el que revelaron que su bebé será una niña.

“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León.” Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

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¿Cómo fue el segundo baby shower de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

El sábado 17 de octubre, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron la próxima llegada de su segundo bebé con un baby shower al que asistieron personalidades cercanas a la pareja, como los Ruiz Lara, Anahí y Kristal Silva, entre otros invitados.

El festejo, aparentemente realizado en un jardín, contó con una gran carpa, múltiples arreglos florales y recuerdos con detalles alusivos a la bebé que está por llegar.

De acuerdo con lo que compartieron los asistentes en redes sociales, la celebración también incluyó un menú exclusivo para consentir a los invitados.

Para la ocasión, Cynthia lució un vestido rosa que dejó ver su pancita de embarazo, acompañado de un abrigo en tono claro. Por su parte, Carlos Rivera optó por un traje gris con camisa blanca.

La noche también estuvo llena de dinámicas divertidas para los invitados, entre ellas una adaptación del famoso programa de televisión ‘100 mexicanos dijeron’, que para la ocasión llevó el nombre de ‘100 mamis dijeron’.

Baby shower Cynthia Rodríguez / Instagram

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Baby Shower de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera / Redes sociales

¿Cuándo nacerá el segundo bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Hasta el momento, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no han revelado una fecha exacta para el nacimiento de su hija. Sin embargo, la pareja confirmó que espera recibirla en 2027.

Cynthia ha compartido algunos detalles de su embarazo en redes sociales. En agosto de 2026, la conductora reveló que se encontraba en el quinto mes de gestación, aunque no especificó cuándo nacerá su bebé.

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