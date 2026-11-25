Carmen Aub está descubriendo nuevas formas de comunicarse con su hija. La actriz, recordada por interpretar a Rutila Casillas en ‘El señor de los cielos’, mostró cómo aprende lenguaje de señas para acompañar el desarrollo de su hija, quien nació con pérdida auditiva de moderada a severa. La experiencia también ha llevado a la artista a compartir los retos y decisiones que ha enfrentado junto a su esposo, Iván Sikic.

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IG: @carmenaub

¿Por qué Carmen Aub aprende lenguaje de señas para comunicarse con su hija?

A través de un video difundido en redes sociales y retomado por Univision Famosos, Carmen Aub mostró parte de sus prácticas de Lenguaje de Señas Americano (ASL). Esta herramienta será una de las vías que utilizará para comunicarse con su pequeña, además de los recursos auditivos y médicos que forman parte de su desarrollo.

La actriz ha decidido involucrarse en el aprendizaje para que su hija tenga distintas alternativas de expresión mientras crece. No se trata solamente de aprender algunos gestos, sino de construir una comunicación que tome en cuenta las necesidades de su hija.

La pequeña ya ha comenzado a responder con señas básicas. En una publicación anterior, Aub compartió emocionada un momento en el que su hija logró expresar “please”, que significa “por favor”, utilizando este lenguaje.

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¿Qué condición tiene la hija de Carmen Aub y cómo descubrieron su pérdida auditiva?

La hija de Carmen Aub nació con una pérdida auditiva de moderada a severa, un diagnóstico que representó un fuerte impacto para la actriz y su esposo, Iván Sikic. La pareja tuvo que informarse, acudir con especialistas y conocer las alternativas disponibles para acompañar a su hija.

La protagonista de ‘El señor de los cielos’ ha contado que el proceso no fue sencillo. Al principio, tanto ella como su pareja atravesaron emociones como tristeza, miedo e incertidumbre, mientras intentaban comprender qué significaba el diagnóstico y qué herramientas podían ayudar a su hija.

Con el paso del tiempo, ambos decidieron compartir parte de su experiencia para visibilizar la pérdida auditiva infantil y la realidad de las familias que atraviesan situaciones similares. Su intención ha sido mostrar que existen diferentes recursos para favorecer la comunicación y el desarrollo de los niños.

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¿De qué fue la cirugía de la hija de Carmen Aub y cómo salió del quirófano?

Después de consultar distintas opiniones médicas y conocer testimonios de personas que utilizan auxiliares auditivos e implantes cocleares, Carmen y su esposo decidieron que su hija sería sometida a una intervención para colocarle estos dispositivos.

La actriz reconoció que no fue una decisión sencilla, especialmente porque su hija respondía favorablemente a los audífonos. Durante el proceso llegó a preguntarse si realmente era necesario dar ese paso.

“Llega un punto en el que uno dice: '¿Y sí es necesario todo esto? ¿Sí será necesaria la cirugía? Porque estamos viendo que a (su hija) le funcionan bien los audífonos’”. Carmen Aub

Sin embargo, después de informarse y valorar las posibilidades, consideraron que los implantes podían ofrecerle otra herramienta para su futuro. Carmen también explicó que aprovechar la tecnología disponible era importante para darle más oportunidades a su hija: “Creo que tenemos que aprovechar la tecnología que existe. Tenemos que aprovechar el lugar privilegiado donde estamos, donde es candidata al implante y podemos darle esa herramienta a (su hija)”, expresó.

La intervención se realizó el 21 de julio y, de acuerdo con la actualización que compartió la actriz, duró siete horas y fue exitosa. Aunque la pequeña salió con molestias y dolor después del procedimiento, permaneció bajo vigilancia del equipo médico.

“7 horas después, salió de una cirugía exitosa. Con mucha incomodidad y dolor después de un proceso tan largo pero en las mejores manos para monitorearla esta noche” Carmen Aub

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¿Por qué Carmen Aub decidió colocarle implantes cocleares a su hija?

La actriz explicó que una de sus preocupaciones era que, al llegar a la escuela, su hija pudiera tener dificultades para distinguir algunas palabras. Esto, consideró, podría afectar tanto su aprendizaje como la convivencia con otros niños.

“Puede que cuando esté en la escuela no logre diferenciar algunas palabras y eso no solamente retrase su aprendizaje, sino que también pueda aislarla al convivir con otros niños”, señaló al hablar de los motivos que tomó en cuenta para decidir la intervención.

Carmen también reconoció que asumir una decisión médica por su hija implicaba una carga emocional importante. Aunque los especialistas les explicaron los posibles beneficios, sabía que cualquier cirugía conlleva riesgos y que después sería necesario continuar con terapias y seguimiento.

“Es una decisión difícil porque nosotros la estamos tomando por ella, pero los miedos se quedan atrás, o incluso con miedo, seguimos adelante”, compartió.

Ahora, además de las herramientas médicas que forman parte del proceso de su hija, la actriz se concentra en aprender ASL para comunicarse con ella. Con este aprendizaje, Carmen busca que su hija tenga distintas maneras de expresarse y sentirse comprendida mientras crece.