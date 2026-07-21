Actriz de El señor de los cielos revela que su hija será sometida a delicada cirugía: "¿Es necesario todo esto?”

La actriz Carmen Aub ha enfrentado una etapa difícil como madre tras recibir un diagnóstico complicado para su hija. Sin embargo, ha enfocado todos sus esfuerzos para darle una mejor calidad de vida a la pequeña.

Ahora, después de tomar una difícil decisión en cuanto al tratamiento, la hija de la actriz se enfrentará a un importante procedimiento médico que busca mejorar su salud. Te contamos los detalles.

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Carmen Aub / Instagram.

¿Qué condición tiene la hija de Carmen Aub y por qué será operada?

Poco después del nacimiento de la pequeña, Carmen Aub compartió en redes sociales una fotografía de su hija usando aparatos auditivos. En la publicación reveló que la bebé fue diagnosticada con sordera y una pérdida auditiva de moderada a severa.

La protagonista de ‘El señor de los cielos’ confesó que la noticia fue difícil de asimilar, pues tanto ella como su esposo, Iván Sikic, atravesaron momentos de negación y tristeza. No obstante, conforme avanzó el proceso de aceptación y tras consultar con especialistas, descubrieron que la menor era candidata a una cirugía de implante coclear, un procedimiento que podría mejorar significativamente su capacidad auditiva y favorecer el desarrollo del lenguaje.

En un principio, la posibilidad de que la menor se sometiera a esta cirugía era incierta. Carmen Aub explicó que, al encontrarse en el límite de la sordera profunda, no estaba garantizado que fuera candidata al implante coclear, por lo que recibir la confirmación de que sí podía someterse al procedimiento representó una gran noticia para la familia.

A través de un video de TikTok, la actriz contó cómo ha vivido el proceso previo a la intervención y confesó que tomar la decisión no fue sencillo. Incluso, ella y su esposo llegaron a preguntarse si realmente era necesario someter a su hija a la cirugía.

“Llega un punto en el que uno dice: ¿Y sí es necesario todo esto?, ¿sí será que es necesaria la cirugía porque estamos viendo que le funcionan bien los audífonos? Entonces ahí es donde tuvimos que volver a hablar con los doctores, que son los profesionales, volver a hablar con la gente que hemos creado esta comunidad de personas.” Carmen Aub

Finalmente, tras 10 meses de preparación, la pequeña ingresará al quirófano para recibir el implante coclear, el cual será activado dos semanas después de la operación, durante los primeros días de agosto. Según explicó la protagonista de El señor de los cielos, ese momento marcará la primera vez que su hija escuchará “cómo lo hará el resto de su vida”.

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¿Qué es un implante coclear y cómo puede ayudar a la hija de Carmen Aub?

De acuerdo con MedlinePlus, un implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca quirúrgicamente en el oído interno para ayudar a personas con pérdida auditiva severa o profunda. Cuenta con un receptor que recibe y procesa las señales sonoras, transformándolas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo para que el cerebro pueda interpretarlos como sonido.

En personas con sordera este proceso no ocurre de forma adecuada. El implante coclear sustituye la función de las partes dañadas del oído interno al enviar directamente las señales al nervio auditivo.

Con este procedimiento, la hija de Carmen Aub podría tener acceso a una mayor variedad de sonidos y favorecer el desarrollo de su audición y del lenguaje. No obstante, los resultados varían en cada paciente y requieren un proceso de rehabilitación y adaptación tras la activación del implante.

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Carmen Aub / Instagram

¿Cómo ha enfrentado Carmen Aub la maternidad tras el diagnóstico de su hija?

La protagonista de ‘El señor de los cielos’, ha compartido su maternidad en sus redes sociales y el proceso desde su diagnóstico hasta el tratamiento de su hija.

Carmen Aub ha contado que, además del impacto emocional, también ha tenido que enfrentar retos sociales, burocráticos y económicos para garantizar que la pequeña reciba la atención médica. A pesar de las dificultades, aseguró que su familia ha logrado avanzar hacia un tratamiento que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

Carmen Aub también ha revelado que este proceso le ha dejado importantes aprendizajes. Entre ellos, aprender lengua de señas para fortalecer la comunicación con su hija y construir un entorno cada vez más inclusivo para ella.

“Una de las cosas más increíbles que me ha regalado el diagnóstico es la lengua de señas.” Carmen Aub

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