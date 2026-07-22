Actriz de El señor de los cielos revela el difícil proceso tras la cirugía de su hija: “7 horas de incomodidad y dolor”

Carmen Aub, conocida como Rutilia Casillas en ‘El señor de los cielos’ ha atravesado una serie de retos a lo largo de su maternidad, luego de que su hija fuera diagnosticada con una discapacidad auditiva.

La actriz compartió con su público que su hija sería sometida a una cirugía de implante coclear, que mejoraría significativamente su calidad de vida.

Horas después de que la menor entrara al quirófano, la actriz dio actualización a través de sus redes sociales sobre cómo había resultado el procedimiento.

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Carmen Aub / Instagram

¿Qué condición tiene la hija de Carmen Aub?

La actriz que le da vida a Rutilia Casillas, reveló que su hija fue diagnosticada con sordera poco después de su nacimiento, con pérdida auditiva de moderada a severa.

En conjunto con su esposo, Iván Sikic, vivió un proceso difícil de aceptación y coordinación con especialistas para determinar que la pequeña sería candidata a un implante coclear, un procedimiento que podría mejorar significativamente su capacidad auditiva y favorecer el desarrollo del lenguaje.

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¿De qué fue la operación de la hija de Carmen Aub?

El procedimiento al que fue sometida la hija de Carmen Aub fue un implante coclear, una cirugía en la que se coloca un dispositivo en el oído interno para ayudar a personas con pérdida auditiva severa o profunda.

Este implante cuenta con un receptor que capta y procesa las señales sonoras, transformándolas en impulsos eléctricos que estimulan el nervio auditivo para que el cerebro pueda interpretarlos como sonidos.

La actriz reveló que incluso llegó a dudar en aceptar la cirugía, pues creía que los aparatos auditivos que utilizaba su hija serían suficientes. Sin embargo, también compartió que habló con personas que cuentan con este tipo de implantes y con sus familiares, lo que le dio la confianza para tomar la decisión y optar por la intervención.

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Carmen Aub e Iván Sikic / Instagram

¿Cómo se encuentra la hija de Carmen Aub tras la cirugía?

Un día antes de la cirugía, Carmen Aub compartió un video en el que explicó el proceso previo a la intervención. La actriz reveló que pasó 10 meses informándose para tomar la mejor decisión para su hija.

Al día siguiente, publicó una historia en Instagram para actualizar el estado de salud de la menor. Ahí informó que la cirugía duró siete horas y fue exitosa, aunque con incomodidad y dolor. Aun así, aseguró sentirse tranquila y confiada en el equipo médico que la acompañará durante este proceso.

“7 horas después, salió de una cirugía exitosa. Con mucha incomodidad y dolor después de un proceso tan largo pero en las mejores manos para monitorearla esta noche.” Carmen Aub

Desde que dio a conocer el diagnóstico de su hija, Carmen Aub ha dedicado parte de su contenido en redes sociales a compartir su experiencia como madre y el camino que ha recorrido junto a la menor.

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