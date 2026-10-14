Carlos Rivera se someterá a microcirugía tras lesión en sus cuerdas vocales; esto pasará con sus conciertos

Luego de que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se mostraran felices ante la espera de su segundo hijo, el intérprete de ‘Que lo nuestro se quede nuestro’ utilizó sus redes para compartir que se someterá a una microcirugía tras problemas en sus cuerdas vocales, por lo que algunos de sus shows serán reprogramados. ¡Te contamos los detalles!

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Carlos Rivera se someterá a microcirugía tras lesión en sus cuerdas vocales. / Instagram: @carlosrivera

¿Cuándo comenzaron los problemas en la voz de Carlos Rivera?

A través de su live, Carlos Rivera contó que, durante su gira por España, especialmente en sus últimos conciertos, se percató de que tenía una lesión en sus cuerdas vocales , lo que le complicó algunas de sus presentaciones.

De acuerdo con el intérprete de ‘Te esperaba’, aunque su voz es un poco ronca, sabía que no era normal lo que estaba pasando al momento de cantar, pues no se recuperaba tan rápido como suele suceder en sus presentaciones.

Cuando regresó de España, dio un concierto en Lagos de Moreno; fue entonces cuando se percató de que algo estaba raro y decidió revisarse. El resultado indicó que tenía una lesión en la cuerda izquierda, por lo que inició un tratamiento.

“Empecé un tratamiento de cuidado; como les digo, no hay un medicamento que me pueda tomar; al contrario, simplemente era tratar de no hablar tanto, de no gastar tanto la voz. Me cuidé lo más que pude para poder hacer los conciertos de septiembre”. Carlos Rivera

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Carlos Rivera se someterá a microcirugía tras lesión en sus cuerdas vocales. / IG: @carlosrivera

¿Por qué Carlos Rivera debe someterse a una microcirugía?

Después de que Carlos Rivera volviera a revisarse, surgieron los problemas con los conciertos de octubre , pues por dos semanas le prohibieron hablar y generar sonidos, esto con el propósito de no lastimarse, pero al acudir nuevamente a revisión le informaron que:

“Tienen que hacer una operación en las cuerdas; es una microcirugía. No es nada grave, no es nada complejo; sin embargo, dentro de lo que cabe, lleva obviamente mucho cuidado por ser la parte más delicada de un cuerpo humano, que son las cuerdas vocales”. Carlos Rivera

La intervención se realizará durante la segunda semana de noviembre, lo que le impedirá realizar los conciertos programados en Ecuador, Costa Rica, Monterrey y Querétaro; sin embargo, la mayoría de ellos serán reprogramados.

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Carlos Rivera se someterá a microcirugía tras lesión en sus cuerdas vocales. / IG: @carlosrivera

¿Cuál es el futuro de los conciertos de Carlos Rivera tras lesión en sus cuerdas vocales?

Carlos Rivera, quien está en espera de su segundo hijo con Cynthia Rodríguez, mencionó que con terapia y cuidados podrá regresar a los escenarios tras su microcirugía y los conciertos de Ecuador, Costa Rica y Monterrey serán reprogramados para 2027, el único que quedará cancelado será el de Querétaro.

“No es una enfermedad, pero es un tema delicado”, señaló Rivera, pues debe cuidarse para que no vuelva a ocurrir la misma situación en un futuro o empeore su estado. Por el momento, se sabe que regresará de lleno a los escenarios en 2027 para continuar su gira y visitar los lugares que ha dejado pendientes.

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