Luego de que Gomita se despidiera de su circo en medio de la preocupación de sus seguidores por su estado de salud, la exhabitante de La casa de los famosos México volvió a encender las alarmas por su aspecto físico en uno de sus recientes videos. ¿Cómo respondió la influencer? ¡Te contamos los detalles!

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Gomita alarma a sus seguidores por aspecto de su rostro. / Redes Sociales

¿Qué dijo Gomita sobre el fin de temporada del ‘Circo de Gomita y Lapizín: El recreo tour’?

Tras las declaraciones de Lapizín sobre su trabajo en el circo junto a su hermana, Araceli Ordaz, la influencer sorprendió a propios y extraños al anunciar el fin de la temporada del ‘Circo de Gomita y Lapizín: El recreo tour’, pese a que se mostró emocionada y nostálgica, señaló que era necesario poner una pausa al trabajo para darle prioridad a su salud.

“Cerramos ya la temporada para reabrir en enero, pero pues ya voy a cerrar esta temporada aquí. Me emociona, me pone muy feliz, me pone muy nostálgica, pero pues tengo que checar mi salud”. Gomita

Su decisión surgió semanas después de que la creadora de contenido se dejó ver notablemente mal ante la carga de estrés que le estaba generando el trabajo; incluso mencionó que no había podido descansar bien por el malestar en su estómago. “Le pido a Dios que me dé sanidad en el cuerpo, pero ya estoy agotada”.

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Estado físico de Gomita preocupa a sus fans. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Gomita tras el fin de temporada de su circo junto a Lapizín?

Tras ofrecer las últimas funciones del ‘Circo de Gomita y Lapizin: El recreo tour’, Araceli Ordaz compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece alistándose para ir a la iglesia, pero su rostro sin maquillaje generó preocupación en sus seguidores, pues a diferencia de otros clips, sus líneas de expresión se notaban más.

Algunos usuarios desaprobaron las críticas al físico de Gomita, mientras que otros se mostraron preocupados por su salud; hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en el video que circula en redes son:



“Así me pasó: cuando bajé mucho de peso, me aparecieron los surcos”.

“Cómo puede hacer tanto daño”.

“Es impresionante el cambio de ella”.

“Mucha fuerza, Gomita”.

“No critiquen, no saben la lucha que ella tiene”.

Cabe mencionar que el video no estuvo enfocado en su salud, por lo que, ante la aparente preocupación de sus seguidores, Gomita decidió romper el silencio y hacer énfasis en su aspecto físico y cómo le genera problemas a otras personas.

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¿Cuál fue la respuesta de Gomita ante las críticas por su aspecto físico?

Tras los cambios físicos que ha enfrentado Gomita en los últimos meses tras revelar la rigurosa dieta a la que se sometió, el influencer volvió a responder tajante a los comentarios que generaron sus notables líneas de expresión en el rostro. De acuerdo con Ordaz, en más de una ocasión le han ofrecido someterse a un procedimiento para modificarlas, pero tras lo vivido, ha elegido aceptarse como es.

“Me han ofrecido miles de veces inyectarme relleno para quitarme estos surcos, pero no, ¿por qué no podemos aceptar algo más natural? Yo ya hablé conmigo misma de que no voy a ponerme loca por ese tipo de cosas”. Gomita

Gomita responde tajante a su cambios en el rostro. / Redes sociales

De esa manera, Araceli Ordaz descartó estar atravesando por un nuevo problema de salud más allá de los que ya ha hablado anteriormente. Además, resaltó que, tras varias modificaciones en su cuerpo, la apariencia de sus surcos no le afecta y se siente “súper linda”.

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