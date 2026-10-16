¿Cumple sueño de ser mamá? Gomita rompe en llanto por la llegada de nuevos integrantes a su familia: “Dio a luz”

Hace apenas unos meses, Gomita confesaba entre lágrimas que estuvo al borde de la muerte y que uno de sus mayores sueños era convertirse en mamá. Ahora, la influencer volvió a emocionarse hasta las lágrimas al llegar a casa y descubrir una tierna sorpresa que cambió su día por completo. Entre risas, llanto y mucho amor, celebró la llegada de varios nuevos integrantes a su familia con un emotivo: “¡Ya dio a luz!”.

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Gomita fue hospitalizada hace unos meses / Instagram

¿Qué le pasó a Gomita y por qué estuvo al borde de la muerte?

La salud de Gomita preocupó a sus seguidores a principios de este año, cuando la influencer tuvo que ser operada de emergencia tras sufrir una grave complicación derivada de una cirugía bariátrica previa.

Araceli Ordaz, nombre real de la exintegrante de Sabadazo, sufrió una hernia de Petersen, una condición poco común que puede presentarse en personas que se sometieron a un bypass gástrico.

La famosa reveló que el dolor fue tan intenso que sintió que su estómago estaba por reventar. La situación fue tan delicada que terminó en el quirófano y necesitó una compleja intervención para salvar su vida.

Tras recuperarse, Gomita admitió que la experiencia cambió su manera de ver las cosas y la llevó a replantear sus prioridades personales y familiares.

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Gomita casi pierde la vida en su última cirugía / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

¿Por qué Gomita ha confesado que sueña con convertirse en mamá?

Después de superar la crisis médica, la influencer compartió aspectos muy íntimos de su vida que conmovieron a sus seguidores. En una charla con su hermano Lapizito, Gomita confesó entre lágrimas que uno de sus mayores sueños es tener hijos y formar una familia.

“Me muero por ser mamá”, expresó conmovida, revelando además que incluso estuvo a punto de iniciar un tratamiento de inseminación artificial para lograrlo.

Sin embargo, diversos compromisos laborales y un proyecto fuera de México hicieron imposible continuar con el proceso. Pese a ello, asegura que la maternidad sigue siendo uno de sus grandes anhelos.

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Gomita entre lágrimas durante el podcast con Lapizito, donde confesó su deseo de ser mamá. / YT

¿Quién dio a luz en la familia de Gomita y por qué rompió en llanto?

La respuesta sorprendió a muchos de sus seguidores. Aunque algunos creyeron que la influencer tenía una noticia personal que anunciar, en realidad quien se convirtió en mamá fue una de sus queridas mascotas.

A través de sus redes sociales, Gomita mostró el momento exacto en que llegó a su casa y descubrió que su perrita acababa de dar a luz.

La emoción la rebasó de inmediato y comenzó a llorar mientras observaba a los cachorros recién nacidos junto a su mamá.

“Ay, no, imagínate que llegué a mi casa y acaba de suceder algo increíble. O sea, ay, no lo puedo creer. ¡Ya dio a luz!”, dijo completamente conmovida.

Mientras grababa a su mascota cuidando a sus bebés, continuó preguntando emocionada: “¿Cuántos son, mami? ¿Cuántos son? Eres muy buena, eres muy buena mamá. Diste a luz, mami. Vean cuántos son”.

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La llegada de los nuevos integrantes de su familia removió una de las fibras más sensibles de Gomita. Como lo comentamos arriba, la influencer ha confesado públicamente que su mayor sueño es convertirse en madre.

Por eso, mientras veía a su perrita cuidar a sus bebés, no pudo evitar imaginarse viviendo una experiencia similar. Incluso expresó que espera algún día tener la oportunidad de formar su propia familia.

“Ay, no, me pasaron cosas muy bonitas. Estoy impresionada. Ojalá ya me deje ser mamá también. Mi princesa, feliz. Te amo. Gracias por esperarme. Te amo, mi niña. Eres un amor. Ojalá yo pueda ser como tú, afortunada de ser mamá. Mi niña, te amo”. Gomita

Finalmente reveló que los pequeños nacieron el 15 de octubre y prometió cuidar de ellos desde sus primeros días de vida: “Aquí estamos, aquí los vamos a cuidar. Bienvenidos al mundo, cochita mía”, comentó conmovida mientras mostraba a la familia completa.