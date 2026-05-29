Gomita, tras estar al borde de la muerte, toma fuerte decisión ¿tiene problemas económicos y regresará al circo?

¡De la TV al circo… pero ahora como jefa! Gomita, quien hace poco encendió las alarmas tras ser hospitalizada de emergencia y casi perder la vida, reaparece más fuerte y lista para volver a sus raíces con un proyecto que llevaba años soñando. Entre lágrimas, soltó pistas del estreno que ya viene

Mira: ¿Gomita tuvo encuentro con el diablo? La influencer hace estremecedora revelación: “Al lado a Satanás” VIDEO

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Gomita regresará al circo? Araceli Ordaz revela nuevo proyecto y causa revuelo tras su crisis de salud

La influencer y conductora mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a encender las redes sociales tras anunciar su regreso al circo, pero no como una simple participante, sino como empresaria de su propio espectáculo circense. Este nuevo proyecto de Gomita marca un giro importante en su carrera, combinando su pasado artístico con una nueva etapa enfocada en los negocios.

A través de TikTok e Instagram, la exintegrante de La casa de los famosos México compartió su emoción al revelar que está consolidando uno de los sueños más importantes de su vida: tener su propio circo. La también creadora de contenido explicó que este logro forma parte de su crecimiento personal y profesional, luego de meses de trabajo y reuniones clave.

Gomita destacó que este proyecto tiene un valor especial, pues el circo fue el lugar donde inició su carrera desde niña, recorriendo escenarios junto a sus hermanos Lapizito y Lapizin. Hoy, ese pasado se convierte en el eje de una nueva aventura que promete dar mucho de qué hablar.

Lee: ¿Gomita deja el espectáculo? La conductora mexicana sorprende vendiendo hot dogs y las redes explotan

¿Dónde estaría ubicado el circo de Gomita en CDMX y cómo sería su esperado regreso al espectáculo?

Mientras crece la expectativa por el estreno, Gomita mostró las primeras imágenes de su circo a través de redes sociales, donde apareció acompañada de su mamá y su hermano Lapizin. En el video, la familia comparte su reacción al ver por primera vez el espacio donde se presentarán, evidenciando la emoción por esta nueva etapa.

Aunque no reveló de inmediato todos los detalles, se dio a conocer que el circo se ubicaría entre Eje 5 y Periférico, una zona que facilitaría el acceso a sus seguidores. Sin embargo, la exactitud de la ubicación y la logística del evento aún están por confirmarse.

Mira: Hermano de Gomita exhibe a Cecilia Galliano, ¡lo insultaba y hasta le daba comida de perro! “Salí vomitando”

¿Cuándo debutaría Gomita con Lapizin y cuánto costarían los boletos de su show en el circo?

Una de las revelaciones que más entusiasmo generó entre sus seguidores es que Gomita y Lapizin ya tienen fecha para su primera función. Según adelantaron, el debut de su circo sería el próximo 12 de junio, por lo que ambos ya se encuentran ensayando el espectáculo que presentarán.

Este regreso a los escenarios circenses no solo representa un show, sino una propuesta que podría incluir distintos números y dinámicas, considerando la experiencia que la familia ha acumulado durante años. Aunque los precios de los boletos aún no han sido anunciados, se espera que la información comience a circular en los próximos días.

La expectativa es alta, ya que tanto Gomita como su hermano cuentan con una fuerte base de seguidores que los han acompañado desde sus inicios en programas como Sabadazo y plataformas digitales.

Gomita presume que compró su propio circo

¿Qué dijo Gomita sobre cumplir su sueño y por qué quiere volver al mundo del circo?

El momento más emotivo del anuncio ocurrió cuando Gomita, visiblemente conmovida, compartió el significado que tiene este proyecto en su vida. Entre lágrimas, la influencer aseguró que este logro representa años de esfuerzo y fe.

“Es impresionante, es hermoso. Estoy logrando muchas cosas empresarialmente que yo quería, muchos sueños. No puedo creer, de verdad, que Dios está cumpliendo el anhelo de mi corazón. Hace mucho tiempo le había pedido que pudiéramos tener nuestro circo, que yo pudiera tener mi florería” Gomita

Este giro en su vida sorprende a sus fans especialmente después de un complicado inicio de 2026, cuando Gomita enfrentó problemas de salud tras una operación de emergencia. Hoy, completamente recuperada, la conductora se muestra enfocada en materializar sus metas.