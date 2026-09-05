Gomita recuerda la vez que cachó a sus papás ¡en pleno acto! ¿Traumada de por vida? “Me encerré”

Luego de que Gomita encendiera las alarmas al compartir un video sobre su salud previo a dar una función en su circo, Araceli Ordaz reapareció en el podcast que comparte con su hermano menor, con quien revivió uno de los bochornosos momentos que pasó al descubrir a sus papás en pleno acto íntimo. ¿Salió corriendo? ¡Te contamos los detalles!

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Gomita revive bochornoso momento que pasó con sus papás. / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

¿Por qué Gomita descubrió a sus papás en pleno acto?

De acuerdo con Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, años atrás descubrió a sus papás en pleno acto al abrir la puerta de su cuarto. Sin embargo, lo que más recuerda con ‘gracia’ es la respuesta que dio su papá.

“Abrí la puerta y encuentro a mi papá abajo y a mi mamá arriba. Me fui corriendo al baño al llorar y me encerré. Mis abuelitos y mis tíos vivíamos en esa misma casa, mi abuelita en medio y mi tía hasta arriba; se escucharon mis gritos”. Gomita

De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos México, al momento en que se encerró en el baño, su papá corrió detrás de ella para pedirle que abriera la puerta, pero ante su negativa, su abuelita terminó por preguntar lo que pasaba. ¿Qué dijo su papá?

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Gomita vivió bochornoso momento con sus papás. / Mezcalent, Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta que dio el papá de Gomita luego de que su hija lo descubriera?

Mientras Araceli Ordaz estaba en el baño, su abuelita se percató de los gritos y preguntó lo que sucedía, a lo que su papá respondió que los había visto peleándose, pero ella asegura que no estaba haciendo eso cuando abrió la puerta del cuarto.

“Mi papá tocándome la puerta: ‘Abre, abre’. Bajo mi abuelita y escucha lo que dijo mi papá: ‘Es que nos vio peleando’. No, no estaban peleando, fue espantoso, gente”. Gomita

Ante la anécdota de Gomita, su hermano Lapizín aseguró que lo trasladó a uno de los recuerdos que menos le agradan. “Me hiciste acordar de mis momentos más horribles y canónicos que tengo en la vida”.

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¿Quién es Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita?

Araceli Ordaz es conocida como ‘Gomita’ industria del entretenimiento . Actualmente, se dedica a la creación de contenido, a la comedia y a ser influencer.

. Actualmente, se dedica a la creación de contenido, a la comedia y a ser influencer. Desde muy pequeña, trabajó como payasita en espectáculos infantiles y circos junto a su familia , pero en su juventud dio un salto a la televisión en el programa Sabadazo .

, pero en su juventud dio un salto a la televisión en el programa . Una vez que concluyó su participación en el programa, comenzó a colaborar en Multimedios y también fue parte de algunas emisiones de Premios Bandamax.

y también fue parte de algunas emisiones de Premios En los últimos años adquirió mayor notoriedad en redes tras ser parte de La casa de los famosos México 2024 y compartir públicamente los desafíos que enfrentó en su salud tras varias operaciones estéticas.

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