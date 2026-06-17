Gomita rompe en llanto en función de su circo y recuerda devastador momento: “Gracias por llevarme al hospital”

Gomita, quien hace algunos meses decidió bautizarse, tuvo problemas serios de salud, algo que le hizo “dar un giro” completo a su vida. Ahora, nuevamente causa preocupación al romper en llanto durante el estreno de su circo. Te contamos lo que pasó.

Gomita fue hospitalizada y sometida a cirugía / Instagram

¿Por qué Gomita estuvo al borde de la muerte hace unos meses?

A principios de febrero de este 2026, Gomita fue ingresada de urgencia a un hospital y que tuvo que someterse a una cirugía.

La influencer atravesó una severa crisis médica derivada de una hernia de Petersen, una complicación poco frecuente asociada a cirugías bariátricas como el bypass gástrico al que se sometió hace aproximadamente cinco años.

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, habló sobre el desgaste emocional provocado por los constantes señalamientos y comentarios negativos que recibe en internet.

La creadora de contenido también aclaró que, pese a las especulaciones que circularon sobre un supuesto fallecimiento, su prioridad estaba enfocada en recuperarse y fortalecer su salud.

Te puede interesar: ¿Gomita regresa al hospital tras cirugía? Reportan que “está bien mala”; ella dice: “El dolor es insoportable

Gomita tras haberse sometido a cirugía de emergencia / Redes sociales

¿Por qué Gomita rompió en llanto durante el estreno de su circo?

La noche del pasado 12 de junio se convirtió en una fecha importante para Gomita y su hermano Lapizín, pues ambos inauguraron oficialmente el “Circo de Gomita y Lapizín: El Recreo tour”, un espectáculo que habían anticipado desde hace varias semanas.

La carpa fue instalada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El proyecto tiene un significado especial para ambos, pues crecieron dentro del ambiente circense gracias a la trayectoria de su familia.

Al final de la función, Gomita se mostró conmovida, y rompió en llanto en compañía de su hermano y su madre, esto después de haber presentado graves problemas de salud:

Gracias a ella por apoyarme, por estar, a mi hermano por estar, por apoyarme también. Sobre todo gracias por no dejarme sola en ese momento, gracias por llevarme al hospital. Gomita a su familia

Previo a sus palabras, se vio a Gomita llorar frente al público, en una escena que conmovió tanto a sus seguidores, como usuarios en redes sociales:



“Te podrá caer bien o mal, pero Gomita es muy trabajadora”,

“Al fin, todo lo bueno lo merecen” y,

“No le creo nada a ella”.

El momento terminó con un emotivo abrazo entre Gomita, Lapizín, y su mamá, llenando de aplausos el evento.

Lee: ¿Gomita tuvo encuentro con el diablo? La influencer hace estremecedora revelación: “Al lado a Satanás” VIDEO

¿Dónde se ubica el circo de Gomita y Lapizín?

Si quieres visitar el espectáculo de Gomita y Lapizín, el circo se encuentra ubicado entre Periférico y Eje 5, en Iztapalapa, espacio al que fácilmente se puede acceder.

El día que Gomita anunció el circo, se dijo emocionada por esta nueva etapa y la describió como parte del sueño que tenía:

“Es impresionante, es hermoso. Estoy logrando muchas cosas empresarialmente que yo quería, muchos sueños. No puedo creer, de verdad, que Dios está cumpliendo el anhelo de mi corazón. Hace mucho tiempo le había pedido que pudiéramos tener nuestro circo, que yo pudiera tener mi florería. Gomita

En fechas recientes, Gomita ha estado en polémica debido a la reconciliación que tuvo con su padre, algo que sorprendió a sus seguidores.

Tal vez te interese: Gomita se reconcilia con su papá y presume su esbelta figura tras bajar casi 10 kilos: “Sané”