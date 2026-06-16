¿Gomita teme que su nuevo negocio sea arrebatado por su papá? Tras reconciliación, dice: “No cambió”

A más de un año de que Gomita se “reconcilió” con su papá y mostró su figura tras bajar 10 kilos, Araceli Ordaz presentó su nuevo circo junto a su hermano menor, Lapizín; sin embargo, no evitó ser cuestionada sobre la posible participación de su papá, a quien denunció años atrás por violencia doméstica.

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Gomita estrena circo con su hermano Lapizín. / Instagram

¿Por qué Gomita y su papá, Alfredo Ordaz, están distanciados?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, hizo públicos sus problemas legales con su papá, Alfredo Ordaz, en 2021, cuando lo denunció por violencia física.

De acuerdo con la versión de la exparticipante de La casa de los famosos México, los hechos ocurrieron cuando su papá estaba golpeando a su mamá y, al intentar defenderla, también resultó agredida.

Además de hablar sobre la situación pública, presentó una denuncia legal y se alejó de él completamente; hasta que en abril de 2025 compartió una fotografía junto a él en la que habló sobre su reencuentro y mostró un radical cambio físico.

“No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que Dios escuchó mis oraciones para que mi papá me llamara, me buscara y solo escuchar un perdón de su corazón”, colocó junto a la imagen.

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Gomita y su papá se reencuentran / IG: @gomitaoficial123

¿El papá de Gomita podría arrebatarle su nuevo circo?

A casi un año del reencuentro con su papá y tras estar al borde de la muerte, Gomita estrenó su circo junto a Lapizin. En un encuentro con la prensa, la creadora de contenido fue cuestionada sobre la posibilidad de que su papá se involucre en su negocio.

De acuerdo con Gomita, pese a que tras su salida de La casa de los famosos México intentó hacer las paces con su papá, él demostró que no había cambiado y, actualmente, se encuentran alejados.

“Afortunadamente, desde que yo decidí separarme de mi familia, decidí poner este límite y muchas cosas en orden, entonces los nombres están registrados, cada quien a su nombre”, explicó Gomita y agregó:

“No va a intervenir en nada mi padre, espero que no, ¿verdad? Yo volví a ver a mi papá, volví a darle una oportunidad; él no cambió y ya no está en mí”. Gomita

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¿Por qué Gomita pudo haber perdido la vida antes del lanzamiento de su circo?

Antes de que Gomita anunciara su regreso al circo, la influencer atravesó un grave problema de salud por el que pudo haber perdido la vida. Durante su encuentro con la prensa, Ordaz explicó que tuvo una obstrucción intestinal y una hernia de Petersesn tras someterse a un bypass gástrico.

“Se enredó una tripa con otra, entonces no pasaba la comida, no pasaba nada”, explicó Araceli Ordaz, pero agradeció a Dios por las oportunidades laborales que le sigue brindando, como la creación de su propio circo.

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