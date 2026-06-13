¿Lapizito se alejó de su familia tras acusaciones de violencia? Revelan a qué se dedica tras dejar los escenarios

Durante años, Lapizito, Lapizín y Gomita fueron una de las triadas más populares del entretenimiento familiar en México. Sin embargo, en los últimos tiempos la ausencia de Lapizito en los escenarios provocó preguntas entre sus seguidores, especialmente después de que su nombre apareciera en medio de acusaciones de presunta violencia contra una expareja.

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¿Quién es Lapizito? / Redes sociales

¿Lapizito se retiró como payaso y abandonó definitivamente el personaje que lo hizo famoso?

La pregunta que todos se hacen sobre Lapizito y su retiro del personaje fue finalmente aclarada por su hermano, en medio del estreno del circo de Gomita y Lapizín, donde ambos convivieron con fans, familia e invitados especiales como Kunno, dejó claro que el retiro de Lapizito del mundo del payaso no está relacionado con las recientes acusaciones de violencia que circularon sobre él, sino con una decisión profesional que llevaba tiempo cocinándose.

“Mi carnal empezó a hacer música desde hace como unos dos, tres años”, explicó Lapizín, destacando que el interés de Lapizito por la música no es algo nuevo, sino una inquietud que traía desde hace tiempo.

Además, fue contundente al señalar: “Mi carnal se retiró de Lapizito y empezó como compositor en una disquera de Guadalajara”.

Con esto, dejó claro que Lapizito sí dio un paso atrás de su personaje, pero no por escándalo, sino por evolución profesional.

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¿A qué se dedica actualmente Lapizito tras dejar los shows de payasos y los escenarios?

Lejos del maquillaje y los escenarios tradicionales del payaso, Lapizito estaría enfocado completamente en la industria musical, trabajando como compositor dentro de una disquera en Guadalajara.

Lapizín detalló que ambos han tenido relación con el ámbito musical, incluso mencionó la disquera Golden, donde él mismo ha lanzado temas y en la que su hermano ahora desarrolla su carrera detrás de cámaras.

El giro a la música también explicaría su menor exposición mediática, lo que ha alimentado rumores sobre su situación personal, especialmente tras las polémicas recientes.

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¿Las acusaciones de violencia provocaron un distanciamiento entre Lapizito y su familia?

Uno de los temas más delicados que rodean a Lapizito son las acusaciones de presunta violencia y agresiones físicas hacia su ex pareja, situación que desató especulaciones sobre un posible rompimiento familiar.

Ante esto, Lapizín aclaró que, lejos de estar distanciados, la relación entre ellos se mantiene activa y cercana. “Yo la verdad yo lo he visto en la casa porque luego va bien seguido”, comentó, desmintiendo cualquier ruptura entre hermanos.

También reconoció que el tema ha generado mucha conversación pública, incluso involucrándolo indirectamente en versiones que, según él, no corresponden a la realidad.

Sobre las acusaciones, fue claro al decir que “muchas de las cosas que según ellas pasaron son falsas”, aunque evitó profundizar en detalles, dejando abierta la posibilidad de que Lapizito dé su versión en el futuro.

¿Cómo apoyan Lapizín y su familia a Lapizito tras la polémica por las acusaciones de violencia?

Pese a la controversia, Lapizín aseguró que la familia se mantiene unida y que el respaldo hacia su hermano ha sido constante, especialmente en un momento mediático complicado.

El comediante explicó que, aunque él ha sido cuestionado en múltiples ocasiones, ha preferido ser prudente y no hablar de más sobre una situación que considera delicada.

“Todo eso lo tendrá que a lo mejor algún día decir mi carnal como fueron las cosas porque él solo lo vivió”, expresó, dejando claro que la última palabra la tendrá Lapizito.

Mientras tanto, el entorno cercano ha optado por apoyarlo y acompañarlo en su reinvención profesional dentro de la música, una etapa que parece marcar un antes y un después en su carrera.