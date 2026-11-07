¿Qué pasó? Gomita dice adiós a su circo y preocupa a sus seguidores: “me despido” l VIDEO

En las últimas horas Araceli Ordaz mejor conocida como ‘Gomita’ ha encendido las alarmas debido a su estado de salud, mismo que se ha complicado a causa del gran estrés laboral que está cargando, y ahora, nuevamente preocupó a propios y a extraños por mensaje que compartió en redes sociales acerca de su circo, ¿qué dijo? Aquí te lo revelamos.

Lee también: Lapizín, hermano de ‘Gomita’, destapa la verdad sobre su trabajo en el circo: ¿no le pagan? “Así crecí” VIDEO

Gomita casi pierde la vida en su última cirugía / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

¿Qué dijo Gomita sobre su estado de salud? Influencer hace impactante revelación

Fue a través de sus redes sociales que Gomita compartió el estado en el que se encontraba, según ella, debido a la intensa carga de estrés con la que ha tenido que lidiar en los últimos meses: “No sé si valga la pena esto, todo lo que me estoy esforzando. Ya van dos días que tengo que ir al doctor, antier me desperté con una fiebre cañona, como si me hubiera dado un ataque de ansiedad horrible”.

Como si no fuera suficiente, la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ aseguró que también estaba presentado dificultades para dormir, pues cuando se dispone a descansar, le dan ganas de vomitar y siente malestar general: “No he podido descansar bien con este malestar; me acuesto y quiero volver a vomitar. Le pido a Dios que me dé sanidad en el cuerpo, pero ya estoy agotada”, dijo.

Lee también: ¿Cumple sueño de ser mamá? Gomita rompe en llanto por la llegada de nuevos integrantes a su familia: “Dio a luz”

Gomita preocupó a sus seguidores al hablar sobre las complicaciones de salud que sigue enfrentando. / Redes sociales

¿Qué tiene que ver el estado de salud de Gomita con el adiós a su circo?

Recientemente en redes sociales, Gomita nuevamente dio actualizaciones de sus proyectos, y esta vez, habló de su amado circo, el “Circo de Gomita y Lapizín: El Recreo Tour”, dejando a preocupados a sus seguidores pues aseguró debido a que la temporada estaba por terminar, pensaba enfocarse en su bienestar y en ver por su salud:

“Oigan como que me entró la nostalgia porque ya este fin de semana es el último fin de semana que trabajo en mi circo, así es, cerramos ya la temporada para reabrir en enero, pero pues ya voy a cerrar esta temporada aquí. Me emociona, me pone muy feliz, me pone muy nostálgica pero pues tengo que checar mi salud”, mencionó Gomita.

Para Gomita este break será ideal para cuidarse y para pasar tiempo con su familia, sobre todo ahora que se vienen las fechas decembrinas, aunque afortunadamente aseguró que las funciones en su circo se reestablecerán el siguiente año, por lo que su adiós es temporal.

Lee también: Gomita preocupa a sus seguidores tras sufrir severa reacción alérgica: “No puedo dormir”, ¿regresó al hospital?

¿Por qué Gomita tiene problemas de salud?

Aunque Gomita es una mujer joven de 32 años de edad, desafortunadamente ha arrastrado varios problemas de salud como una hernia de Petersen y obstrucción intestinal derivados de un bypass gástrico previo. Esto ha provocado que en los últimos días esté lidiando con dolor de estómago, fatiga extrema, ansiedad, fiebre y vómito.

Las complicaciones de salud de la influencer han causado gran preocupación entre sus seguidores, incluso la mamá de Gomita tomó sus redes sociales para compartir el difícil momento que están pasando como familia: “el dolor de ver a mi hija así”.