¡Gomita preocupa por su salud! Habría colapsado por la carga de trabajo y el estrés: “No he parado de vomitar”

Meses después de que la mamá de Gomita rompió en llanto al hablar de la salud de su hija tras cirugía, la exhabitante de La casa de los famosos México encendió las alarmas al publicar un video en el que explicó que, aunque intenta mantenerse activa en sus compromisos laborales, su carga de estrés le exige parar. ¿Pondrá en pausa su circo? ¡Te contamos los detalles!

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Gomita enfrenta nuevas complicaciones de salud tras estrés laboral. / Redes Sociales

¿Qué dijo la mamá de Gomita semanas atrás sobre el estado de salud de su hija?

Cabe recordar que a finales de agosto, Elizabeth Campos, mamá de Gomita, rompió en llanto a través de un video en el que habló de lo difícil que ha sido ver a su hija lidiar con intensos dolores intestinales durante las funciones que ofrece en su propio circo.

“No saben el dolor como madre de ver a mi hija así y recordar la escena del hospital. Para mí es muy fuerte. Quiero decirte que eres muy valiente, hija”, expresó. Además, pidió empatía al revelar que había días en los que Gomita “no se podía ni enderezar del dolor”.

En aquel momento, reconoció la admiración que siente por su hija al salir al escenario y cumplir con sus shows a pesar de los constantes malestares físicos. Tras el mensaje de su mamá, la influencer pidió oraciones por su salud y reconoció las complicaciones médicas que enfrenta.

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Gomita enfrenta nuevas complicaciones de salud tras estrés laboral. / Redes sociales

¿Cuáles son los problemas de salud actuales que enfrenta Gomita por el estrés?

Pese a que Gomita ha seguido con sus compromisos e incluso dejó entrever que podría ser parte de La casa de los famosos All Stars, alarmó nuevamente a sus seguidores al aparecer en su cuenta de TikTok con desgarrador video desde su cama mientras sujeta una cubeta.

“Desde que llegué del trabajo no he parado de vomitar, me siento fatal del estómago”, explicó la influencer al principio del video; posteriormente, explica que sus malestares pueden deberse a un estrés acumulado:

“Creo que es mucho estrés lo que estoy sufriendo, me duele el ojo. No sé si valga la pena esto, todo lo que me estoy esforzando. Ya van dos días que tengo que ir al doctor, antier me desperté con una fiebre cañona, como si me hubiera dado un ataque de ansiedad horrible”. Gomita

Asimismo, relató lo difícil que es conciliar el sueño y concluyó asegurando que, aunque no quiere fallar, sabe que su salud es importante: “No he podido descansar bien con este malestar; me acuesto y quiero volver a vomitar. Le pido a Dios que me dé sanidad en el cuerpo, pero ya estoy agotada”, concluyó.

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¿Cuál es la cirugía a la que se sometió Gomita y qué secuelas le dejó?

Cabe recordar que a principios de año, Gomita fue hospitalizada de emergencia tras presentar una hernia de Petersen, una severa complicación e inflamación en el intestino que casi le cuesta la vida y la llevó a reflexionar sobre los tratamientos estéticos a los que se sometió en el pasado.

Dicha condición médica surgió como consecuencia del bypass gástrico al que se sometió años atrás para bajar de peso. La propia influencer rompió en llanto al recordar que llegó a tener una fisura abierta en el abdomen y un intenso dolor intestinal.

Hoy en día, la inflamación intestinal recurrente y las exigencias del trabajo parecen seguir afectando a Gomita, pero decide seguir presente en sus compromisos laborales.

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