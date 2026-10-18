Vocalista de ‘La arrolladora banda el limón’ habla sobre su parecido con Gomita; ¿separados al nacer? VIDEO

Meses después de la pelea de Jorge Medina con los actuales vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, en TikTok comenzó a hacerse viral el supuesto parecido del cantante Max Cervantes con Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, tras imitarla en su participación en La casa de los famosos México. ¿Son como dos gotas de agua? ¡Aquí te contamos!

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Max Cervantes, vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, sobre su parecido con Gomita.

¿Por qué se dice que Max Cervantes se parece a Araceli ‘Gomita’ Ordaz?

Previo a la gran final de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, Max Cervantes, actual vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, desató diversas reacciones en redes al recrear uno de los momentos de Gomita dentro del reality show 24/7.

A través de su cuenta de Instagram, el vocalista compartió un video que grabó tras su participación en LCDLFM. En el breve clip, se observa a Cervantes en el clásico carrusel, mientras que de fondo se escucha un audio que dice: “Eres tú, Giomita. Ahí estamos viendo a Gomita, sexta eliminada”.

La publicación fue acompañada por el texto: “Con todo respeto y sin afán de ofender a la señorita Gomita que la admiro mucho ”. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar entre los internautas, con comentarios como:



“Eres un genio”.

“Se hizo canón”.

“Ya no tenemos tiempo, Gomita”.

“Esta Gomita sí me cae bien”.

“Gomita supér buena onda”.

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¿Qué piensa Max Cervantes sobre las comparaciones con Gomita?

Tras el éxito que tuvo el video de Max Cervantes recreando la salida de Gomita de La casa de los famosos México, el vocalista se sinceró sobre su sentir ante las constantes comparaciones con la creadora de contenido. Fiel a su estilo, el intérprete de regional mexicano externó:

“Eso no es imitar, eso es parecerme. Eso es tema genético. Cualquier persona que tenga la cabeza cuadrada se va a parecer a mí”. Max Cervantes

Gomita es comparada con Max Cervantes. / Redes sociales

Asimismo, aprovechó para comentar que no es la primera vez que hace imitaciones de otras personalidades, pues a lo largo de su trayectoria artística ha sido relacionado con más artistas y no solo con Araceli Ordaz.

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¿Quién es Max Cervantes, actual vocalista de La Arrolladora Banda El Limón?

Max Cervantes comenzó su carrera artística desde muy pequeño, pues con tan solo 8 años participó en ‘Me pongo de pie’ junto a su papá, con quien consiguió el segundo lugar.

junto a su papá, con quien consiguió el segundo lugar. En 2019 conquistó ‘La Voz Kids’ en el equipo de Carlos Rivera, lo que le abrió paso para convertirse en una promesa dentro de la música.

en el equipo de lo que le abrió paso para convertirse en una promesa dentro de la música. Tuvo la oportunidad de formar parte de la obra de teatro El rey león de Disney, lo que le permitió convertirse en uno de los vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón al llegar a su mayoría de edad.

Como parte de la agrupación de regional mexicano, Max Cervantes ha conquistado a gran parte del público con su talento y su parecido con personalidades como Gomita, quien no se ha pronunciado al respecto.

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