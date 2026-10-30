Lapizín, hermano de ‘Gomita’, destapa la verdad sobre su trabajo en el circo: ¿no le pagan? “Así crecí” VIDEO

Fue a finales de mayo cuando Gomita sorprendió con fuerte decisión tras estar al borde de la muerte. La exhabitante de La casa de los famosos México dio a conocer que regresaría a sus orígenes, pero ahora como empresaria de su propio circo.

La influencer no dio el paso sola, pues también cuenta con la participación de su hermano Lapizín, quien recientemente rompió el silencio sobre los ingresos que genera al trabajar junto a Araceli Ordaz en redes sociales y en el circo. ¿Solo le pagan con viajes? ¡Te contamos los detalles!

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Lapizín aclara si Gomita le paga bien o si solo lo lleva de viaje por trabajar en su circo. / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Gomita y su hermano Lapizín al circo?

El pasado 12 de junio, Gomita y su hermano ‘Lapizín’ debutaron en su propio circo instalado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. A lo largo del espectáculo ‘Circo de Gomita y Lapizín: El recreo tour’, la exhabitante de LCDLFM no pudo evitar romper en llanto al estar junto a su familia.

Al final del show, Gomita no pudo contener las lágrimas al recordar que hace solo unos meses estuvo al borde de la muerte, pero su familia la apoyó en todo momento: “Gracias a ella por apoyarme, por estar, a mi hermano por estar, por apoyarme también. Sobre todo gracias por no dejarme sola en ese momento, gracias por llevarme al hospital”.

Desde entonces, Gomita y Lapizín se han mostrado entusiasmados por compartir su show en diferentes alcaldías de la Ciudad de México y municipios del estado; sin embargo, las polémicas no se han hecho esperar, pues recientemente, el hermano de la influencer fue cuestionado sobre el pago que recibe al trabajar con Gomita. ¿No hay sueldos?

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Lapizín aclara si Gomita le paga bien o si solo lo lleva de viaje por trabajar en su circo. / Instagram @gomita

¿Qué dijo Lapizín, hermano de Gomita, sobre el sueldo que recibe en el circo?

En un reciente encuentro con la prensa, Lapizín contó cómo era su experiencia trabajando junto a su hermana en el circo que comparten. De acuerdo con el joven, se siente feliz de estar en un lugar que conoce desde niño, pero hay mayor responsabilidad y miedo a equivocarse.

“Muy feliz, muy contento. Así crecí, para mí es algo normal, pero ya tener mi circo ya está más chido. Ya tener mi circo ya es otra cosa”. Lapizín

Explicó que, aunque él no manda en el proyecto y gran parte de las labores están a cargo de su hermana, su hermana sí le paga bien. Además, continuamente salen de viaje, por lo que, a manera de burla, aseguró que Gomita es ‘súper buena onda’.

“Sí, sí (me paga bien). La verdad, Gomita, aparte de ser buena onda, pues como hermana sí es una gran persona, me invita a viajes, apenas nos fuimos a Las Vegas o me lleva a Los Ángeles”. Lapizín

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¿Gomita y Lapizín han tenido problemas mientras trabajaban juntos en su circo?

Gomita y Lapizín no solo trabajan juntos en el circo, también tienen su propio programa en YouTube, ‘La pape 2'; y aunque todo puede parecer ir viento en popa; Lapizín confesó que, al ser hermanos, no están exentos de problemas:

“La verdad, mi carnala sí es bien chida, pero también, obviamente, como hermanos, a veces nos peleamos, pero normal, todos los hermanos se pelean”. Lapizín

Pese a los retos que enfrentan, Lapizín espera seguir cosechando éxitos junto a su hermana, por lo que descartó cualquier conflicto con Araceli Ordaz, quien hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su hermano menor.

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