Gomita sufre tremendo atraco ¡y suelta nombre de quien lo mandó a hacer! ¿Está herida?

Gomita vivió un desagradable momento. La exparticipante de La casa de los famosos México denunció que fue víctima de la delincuencia y mostró los daños que sufrió. La influencer estaba acompañada de su hermano, Lapizín, quien tampoco podía creer lo ocurrido. ¿Qué le robaron, resultó herida y a quién responsabilizó?

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Gomita cuenta su experiencia al ser blanco de críticas / Redes Sociales

¿Qué le pasó a Gomita y cómo fue el robo que sufrió junto a su hermano Lapizín?

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus seguidores la madrugada de este miércoles 28 de octubre, luego de compartir en TikTok un video en el que denunció que había sido víctima de un robo.

La influencer, de 32 años, explicó que los delincuentes arrancaron el espejo retrovisor lateral izquierdo de su automóvil mientras se encontraba estacionado. Al descubrir el daño, decidió grabar lo ocurrido.

“Me acaban de robar, gente (...). Pues mi espejo me lo robaron”, expresó Gomita, mientras mostraba su vehículo. Su hermano, Ángel Ordaz Campos, conocido como Lapizín, reaccionó sorprendido: “No manches, lo arrancaron”, a lo que ella respondió: “Bien feo”.

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¿Gomita resultó herida durante el robo? La influencer revela cómo se encuentra

Gomita aclaró que no sufrió ninguna lesión durante el robo, pues los responsables aprovecharon que su automóvil estaba estacionado:

Yo estoy bien, estoy bien, no me pasó nada (...). Me siento muy triste. Gomita

Aunque lamentó la pérdida material, reconoció que pudo haber sido una situación mucho más grave: “Trabajo mucho… y qué triste. Pero, bueno, tengan cuidado cuando, así les puede pasar. Menos mal no me dieron vidriazo, gracias a Dios”, comentó la creadora de contenido.

La expayasita también explicó que su hermano Lapizín había dejado estacionado su propio automóvil, pero los delincuentes no lo tocaron. Pese a encontrarse a salvo, Gomita reconoció que el incidente la afectó emocionalmente.

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¿Gomita sabe quién le robó el espejo de su automóvil? Esto reveló tras el atraco

Gomita sorprendió al revelar a quién considera responsable de lo ocurrido. La influencer aseguró que el robo podría estar relacionado con una lucha espiritual que atraviesa desde que decidió acercarse a Dios.

“El enemigo, yo sé que es una lucha espiritual porque sé que el señor Satanás está muy molesto porque ahora tengo una vida en Cristo y él está enojado” Gomita

Gomita aprovechó para preguntar a sus seguidores qué medidas debería tomar después del robo. Entre las respuestas destacaron recomendaciones como presentar una denuncia con el comprobante del estacionamiento, revisar si el seguro cubre el daño y agradecer que el incidente no pasó a mayores.

