Vocalista de Fuerza Régida denuncia robo de videos, ¡ofrece recompensa para recuperarlos!

Jesús Ortiz Paz, vocalista de ‘Fuerza Régida’, causa preocupación entre los fans. Tras el polémico shippeo con la influencer Kimberly Loaiza, ahora denuncia haber sido víctima de robo. Según comentó, le robaron un material que tenía almacenados muchos videos inéditos. Te contamos lo que se sabe.

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Fuerza Régida quiere que le regresen los videos / Redes sociales

El robo que sufrió el vocalista de Fuerza Régida

A través de Instagram, el vocalista de Fuerza Régida compartió un video denunciando el robo de varias memorias USB ¡con videos de su próximo proyecto musical! Mencionó que fue justamente su director quien le dio la noticia y todos los pormenores del suceso.

“Me dice que robaron las memorias donde vienen los videos. Son 22 videos… 22 rolas. Robaron las memorias”, indicó.

Aunque aparentemente robaron más objetos como cámaras y equipo de grabación, Ortiz Paz dijo que lo único que le importa es recuperar dichos videos, que el resto se lo podían quedar sin ningún problema.

“Devuélvanos nuestras memorias que tienen los videos. Trabajamos muy duro para hacer esos videos… Robaron el carro de mi director, Miguel… Les pido de favor, si tienen esas memorias, que las devuelvan”. Vocalista de Fuerza Régida

Dicha denuncia también fue compartida por la página oficial de la banda. La agrupación prometió una recompensa monetaria para la persona que dé información que ayude a localizar lo perdido.

“Si tiene alguna información, por favor póngase en contacto con @directedbymiguel / @walterwbrady gracias de antemano. Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos”, indicó.

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¿Cuánto dará de recompensa el vocalista de Fuerza Régida por los videos robados?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de cuánto será la recompensa por dar información sobre los videos robados de Fuerza Régida. No obstante, se dejó ver que sería monetaria.

Incluso aclaró que no le interesa saber la identidad de los responsables, pues reiteró que su única prioridad es recuperar las memorias con los videos.

“Les vamos a tener un regalo, dinero. Tenemos fotos y videos de las personas que robaron. No queremos soltar esa información. Queremos hacer un trato con ellos, que nos devuelvan nuestras cosas. Quédense con la computadora, quédense con la cámara”, sentenció.

Hasta ahora, no ha habido más actualizaciones sobre este asunto. En tanto que los fans esperan que pronto puedan recuperar lo perdido.

Jesús Ortiz Paz es el vocalista de Fuerza Régida / Redes sociales

¿Por qué el vocalista de Fuerza Régida y Kimberly Loaiza eran “shipeados”?

Hace algunos meses, se dio a conocer que la mamá de Kimberly Loaiza, quien actualmente está fallecida, tenía varias complicaciones de salud. A raíz de esto, Steff Loaiza, hermana de la creadora de contenido, pidió donaciones.

Entre aquellos que ayudaron a la causa se encuentra el vocalista de Fuerza Régida. El cantante donó cerca de dos millones de pesos. A raíz de esto, se empezó a decir que él y Kimberly harían una “bonita pareja”.

Ninguna de las partes dijo nada al respecto y todo pasó a ser un simple shippeo de redes sociales.

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