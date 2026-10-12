¿Yanet García sufre robo? “Chica del clima” acusa a conductor en redes y pide ayuda a para recuperar cosas

La conductora y modelo Yanet García, cuya participación en La casa de los famosos México 2026 causó polémica, ha vuelto a la conversación tras hacer una denuncia en redes sociales, misma que, al parecer, no ha podido ser atendida. Por ahora, pide ayuda para que puedan regresarle sus cosas. ¿Víctima de robo?

Yanet García y su participación en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Yanet García en La casa de los famosos México 2026?

Yanet García terminó su participación en La casa de los famosos México 2026 de una manera abrupta y diferente a las tradicionales nominaciones, pues se decidió integrar una dinámica nueva.

La producción decidió implementar el “exilio” en esta temporada, es decir, un sitio apartado de “la casa” en el que algunos participantes podrían ir a parar. En esta temporada, el reality quiso que los tres “más muebles” fuera llevados allá.

El público fue quien decidió mandar al “exilio” a los tres participantes que consideraron “muebles”, por lo que Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueran enviados a aquel lugar. Lo que muchos no sabían es que uno de ellos sería eliminado de manera definitiva.

Tras una votación entre habitantes, se decidió que Yanet fuera la quinta eliminada de La casa de los famosos México 2026 , terminando rápidamente su participación en el programa.

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Yanet García eliminada de La casa de los famosos México 2026 desde el “exilio” / Redes sociales

¿Yanet García fue víctima de robo recientemente?

Todo comenzó durante la noche del domingo 11 de octubre, cuando Yanet García utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y lograr localizar al chofer de una aplicación de transporte, pues había dejado olvidada su maleta.

La preocupación llegó para ella cuando el conductor no respondió sus mensajes, asegurando que, aunque no tiene tanta importancia lo material, en su interior si tiene algo con valor simbólico:

El conductor no responde mis llamadas ni mis mensajes. Por favor, ayúdenme a recuperarla lo antes posible. ¡Se los agradecería muchísimo! Yanet García

Todavía en la madrugada de este lunes dijo que no había respuesta alguna por parte de la empresa, por lo que volvió a hacer un llamado para que su problema fuera atendido.

Yanet García pidió ayuda para recuperar su maleta / Redes sociales

Posteriormente, hace unos minutos Yanet realizó una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo mejores noticias. Según sus palabras, la empresa se puso en contacto con ella, pues el conductor ya estaría en la disposición de regresarle sus cosas.

Además, Brianda será la encargada de poder recuperar la maleta de la “Chica del clima":

Ya tengo la esperanza de que sí me regresen mi maleta. (...) El conductor se puso en contacto también y, al parecer, más tarde me van a entregar la maleta; bueno, no a mí, se la van a entregar a Bri, y yo les aviso. Yanet García

Paralelo a esto, Brianda también pidió en redes sociales que le dieran difusión a este caso, pues Yanet se convirtió en una de sus grandes amigas y “aliadas” durante la participación de ambas en La casa de los famosos México 2026.

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Yanet García podría recuperar sus cosas / IG: iamyanetgarcia

¿Por qué aseguran que Yanet García y Brianda Deyanara podrían tener una relación tras “Brianet”?

El apodo “Brianet” nació por la complicidad que Yanet García y Brianda Deyanara mostraron durante su paso por La casa de los famosos México 2026. Su cercanía llamó tanto la atención que varios internautas especularon sobre la posibilidad de que, entre ambas, existiera más que una amistad.

Pese a ello, hace poco ambas aclararon en el programa Hoy que lo que las une se parece más a una “hermandad”, aunque terminaron bromeando con la idea de un posible romance entre ellas.

Aquella aparición en el matutino terminó de manera curiosa, ya que Yanet y Brianda se sorprendieron al revelar que el mismo hombre les gustaba. ¿Quién?

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