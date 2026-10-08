¿Yanet García hospitalizada? Brianda Deyanara pide que cuiden a la “Chica del clima” tras FOTO ¿en camilla?

Luego del ‘shippeo’ entre Yanet García y Brianda Deyanara surgido en La casa de los famosos México 2026, una nueva noticia surgió en redes sociales, pues la conocida “Chica del clima” apareció en, según interpretaciones de internautas, en una camilla de hospital. ¿Qué se sabe al momento?

¿Yanet García hospitalizada tras La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Qué es el “Brianet” y por qué surgió tras La casa de los famosos México 2026?

El “Brianet” surgió debido a la complicidad que mostraron Yanet García y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026, pues su cercanía fue bastante clara y los internautas creyeron que podía haber algo más que una amistad.

A pesar de todo, ambas recientemente dijeron en Hoy que su relación es más de una “hermandad”, aunque después se pusieron a bromear sobre un posible escenario en el que ambas estuvieran juntas.

Tras la finalización de la participación de Brianda en La casa de los famosos México 2026, ambas se reunieron en el departamento de la influencer y a partir de ahí volvieron a manejarse los rumores de una posible relación. ¿Será que sí?

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¿Yanet García y Brianda confirman “Brianet”? / Redes sociales

¿Yanet García fue hospitalizada recientemente?

Este rumor comenzó a viralizarse durante la tarde de este 8 de octubre, luego de que Brianda Deyanara compartiera una captura de pantalla en la que aparece Yanet García (durante una videollamada) en la que parecería una camilla de hospital.

La fotografía fue acompañada con el siguiente mensaje en redes sociales:

Me desconectooo, nos vemos en un rato en los premios “Tú”. Les encargo a mi niña, mándenle mucho amor. Brianda Deyanara

La publicación de Brianda Deyanara recibió cariño en comentarios, entre quienes desearon que todo se encontrara bien con la “Chica del clima”. ¿Qué más se sabe?

Te dejamos la imagen.

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¿Yanet García hospitalizada? / Redes sociales y canva

¿Yanet García confirma que fue hospitalizada tras La casa de los famosos México 2026?

Luego de que la imagen se hiciera viral, muchos comenzaron a preguntarse si Yanet García compartió algún mensaje en sus redes sociales al respecto.

Sin embargo, la creadora de contenido no ha revelado más detalles al respecto, su última historia de Instagram corresponde a una publicidad del “Teletón”, por lo que se desconoce su estado de salud hoy.

Usuarios comentaron lo siguiente:



“ A ti, mucha suerte y, a Yanet pronta recuperación animo las queremos ”,

”, “ Yanet tiene a los doctores y ya con el medicamento estará bien, vibra positiva Yanet que se recupere pronto ” y,

” y, “ Ojalá Yanetita se recupere pronto y ojalá ganes tu premio ”.

Por otra parte, recientemente tanto Yanet García, como Brianda Deyanara, confesaron que llegaron a estar interesadas en el mismo hombre hace algún tiempo.

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