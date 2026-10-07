¿Brianda y Yanet de shippeo en LCDLFM a socias? Revelan que les gustaba el mismo hombre ¿y se metieron con él?

Cada temporada de ‘La casa de los famosos México’ los fanáticos esperan con ansias el momento en el que se den los primeros shippeos, y en esta ocasión no fue para nada diferente, pues Brianda Deyanara y Yanet García dieron mucho de qué hablar.

Sin embargo, tal parece ser que el amor entre ambas murió, pues las exhabitantes de ‘LCDLFM’ habrían revelado un secreto. ¡Checa aquí lo que dijeron!

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Brianda Deyanara y Yanet García / Redes sociales

Brianda y Yanet, ¿enamoradas de mismo hombre en LCDLFM?

Fue en el famoso confesionario de ‘Hoy’, que Brianet, como han sido llamadas en redes sociales, revelaron un secreto que podría terminar con su sonado shippeo, pues revelaron que mientras estaban en el encierro, a las dos les gustaba el mismo hombre.

Ante la sorpresa de Galilea Montijo, Brianda mencionó que ninguna de las dos sabía sobre el gusto de la otra, y que se habían enterado hasta el momento en el que pudieron platicar al respecto.

Galilea Montijo empezó a lanzar nombres de exhabitantes al azar, sin éxito alguno: “¿Fede? ¿El Ese Pérez?”. En medio de risas, Brianda y Yanet declararon que ese gusto culposo se mantendría como un secreto entre ambas. ¡Así que nada de ‘dos mujeres un camino’, solo les gustaba pero ninguna tuvo que ver con él!

“Dentro de ‘La casa’ nos gustaba el mismo hombre, pero no sabíamos… es un secreto, es un secreto” Yanet García

BRIANET entró al confesionario de HOY por segunda vez y nos enteramos de que les gustaba el mismo hombre ¿de quién se tratará? 🫢🔥 BRIANET EN HOY https://t.co/TJ4CtoSG4X — Programa Hoy (@programa_hoy) October 7, 2026

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¿Qué habitante de LCDLFM les gustaba a Brianda Deyanara y Yanet García?

Ante la falta de claridad en las respuestas de las jóvenes, los usuarios de redes sociales hicieron lo propio y especularon sobre la identidad del hombre que les gustaba a Brianda Deyanara y Yanet García.

Fede Vigevani y Brianda Deyanara volvieron a llamar la atención tras protagonizar un coqueteo en redes tras su salida de LCDLFM 2026. / Redes sociales

Muchos aseguraron que sin duda alguna se trataba de Fede Vigevani, pues en algún momento ambas mencionaron que les parecía guapo, mientras que algunos más señalaron que se trataba de Masad Altamimi o incluso Luis Chaparro. Estos fueron algunos de los comentarios:

“Estoy entre Fede y Masad”

“Debe ser Luis porque Fede a Yaneth no le gustaba y Brianda solo se colgaba de él”

“Fede dijieron que no. Entonces tiene que ser Moisés jaja”

Hasta el momento Brianet no ha revelado quién es el hombre que les quitaba el sueño, por lo que las especulaciones siguen a todo lo que da, ¿les gustaba Aldo o Ernesto?

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Yanet García y Brianda Deyanara han sido relacionadas sentimentalmente por sus seguidores tras su paso por ‘La casa de los famosos México’ 2026. / Instagram

¿Cómo les fue a Brianda Deyanara y Yanet García en ‘La casa de los famosos México?

En términos de popularidad a Brianda y a Yanet les fue de maravilla, posicionándose como unas de las habitantes más queridas de la temporada.

En el tema de la competencia es diferente, pues la influencer se convirtió en la última eliminada antes de que arrancara la gran final. Por su parte ‘la chica del clima’ tuvo una salida un tanto extraña pues luego de pisar ‘El exilio’ salió de la competencia por decisión de sus compañeros.