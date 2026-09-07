Sugey Ábrego sufrió terrible robo en plena carretera; lanza mensaje, ¿lastimaron a su equipo? “Está terrible”

Luego de que Sugey Ábrego confirmó que su boda con Fernando Murrieta fue pospuesta, la actriz reapareció con la prensa para hablar sobre el robo que sufrió la obra de teatro en la que participa tan solo unas horas antes de ofrecer una función en Toluca. ¿Se canceló el proyecto? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Por qué Sugey Ábrego no ha regresado a la televisión? Asegura que vive discriminación laboral

Sugey Ábrego alza la voz tras robo de material de la obra en la que participa. / Redes sociales

¿Sugey Abrego sufrió asalto en la carretera?

Durante el fin de semana, se dio a conocer que la obra ‘La obscenidad de la carne’, donde participan Sugey Ábrego, Elizabeth Álvarez y William Valdés, sufrió el robo de su escenografía y vestuario durante su traslado en la carretera previo a una función en Toluca.

En un encuentro con la prensa, Ábrego se dejó ver molesta ante los hechos ocurridos. Pese a que los actores que forman parte de la puesta en escena no viajaban en el mismo vehículo, sí exigió mayor seguridad.

“En el traslado de Pachuca a Toluca, pues se quedaron con el camión. Afortunadamente, el chofer estaba bien, pero el camión, seguramente, ya que abrieron el camión, traía una escenografía que nuestro productor Omar Suárez destinó para cada gira”. Sugey Ábrego.

Lee: Sugey Ábrego lleva 6 meses de celibato ¡para elegir mejor a su pareja!

¿Sugey Ábrego vivió robo en carretera? / Aechivo TVNotas y Redes Sociales

¿Qué hizo la producción de la obra ‘La obscenidad de la carne’ tras el robo de la escenografía y el vestuario?

De acuerdo con Sugey Abrego, aunque los artistas no iban a bordo del vehículo, sí perdieron sus maletas y la mayor parte de los elementos de su vestuario; sin embargo, el show continuó con la ayuda de todos. “Iban nuestras maletas con el vestuario de todo el año, maquillaje, pues sí, hasta los calzones, imagínense.

“Resolvimos hacerlo. Nos prestaron unas mesas; Omar mandó unas sillas de aquí, yo tuve que ir a mi casa por otros body, ahorita traigo gabardina. Estamos tratando de resolver para no suspender las funciones”. Sugey Ábrego

Lee: Addis Tuñón revela que al igual que a Sugey Ábrego; ¡le han pedido los calzones!

¿Qué pasó con el conductor de la camioneta tras el robo a la obra en la que participa Sugey Ábrego?

Sugey Ábrego, quien meses atrás sufrió un accidente que la llevó hasta emergencias, se dijo preocupada por la inseguridad que se vive, pero agradeció que el productor siempre procure su bienestar al viajar por separado, razón por la que no estaban a bordo del vehículo cuando ocurrió el robo.

"(Al chofer) lo dejaron tirado, lo dejaron en la carretera. Hasta que el señor pudo pedir auxilio y comunicarse con alguien de la producción. El evento fue a las 8 de la mañana; hasta que el señor se pudo comunicar, fue la una de la tarde. La inseguridad está terrible”, concluyó Abregó tras narrar los hechos.

Hasta el momento, Sugey Ábrego no ha dado más declaraciones sobre el tema, pero Elizabeth Álvarez, su compañera de elenco, también lamentó los hechos y dijo ser una situación a la que todos están expuestos, pero pese a las pérdidas, el show continúa.

No te pierdas: Actriz famosa habría sido acosada “eran 4 sujetos persiguiéndome”