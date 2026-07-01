Sugey Ábrego pospone su boda con Fernando Murrieta, ¿hay problemas en su relación? Esto reveló la actriz

Sugey Ábrego dio de que hablar hace unos días cuando anunció que su nuevo matrimonio estaba en puerta y que ya estaba en preparativos. Pero todo indica que los planes tendrán que esperar, pues la actriz y conductora reveló en una reciente entrevista que la ceremonia se va a posponer varios meses. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿La relación está en crisis? Te contamos.

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Sugey Ábrego / Luis Marín / TVNotas

¿Por qué Sugey Ábrego pospuso su boda con su novio Fernando y cuándo será?

Sugey Ábrego se comprometió con el abogado de nombre Fernando Murrieta durante un viaje en Hermosillo, Sonora y los preparativos de la boda parecían estar definidos.

Sin embargo, en entrevista para el programa “De primera mano”, la actriz reveló que aunque estaba muy emocionada y estaba todo previsto por consumar el matrimonio, hay razones que los han rebasado y tomaron la decisión de aplazarlo.

“Me sentía muy emocionada. Teníamos previsto todo para hacer una ceremonia por el civil a finales de junio. Pero todo alrededor nos ha rebasado en el sentido del trabajo, de lo laboral.” Sugey Ábrego

Sugey dijo que estaba pactada una ceremonia civil íntima para finales de junio, pero de un momento a otro su agenda de trabajo comenzó a saturarse y consideró que lo mejor era posponer su boda hasta el 2027.

Recordó como fue su primer boda, cuando realizó todo a prisa y no tuvo tiempo para disfrutarlo por cuestiones de trabajo.

“Yo me casé la vez pasada en un sábado y el lunes estaba trabajando. En esta ocasión he dedicido hacer las cosas diferentes y con tiempo.” Sugey Ábrego

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¿Cómo fue el matrimonio anterior de Sugey Ábrego?

Sugey estuvo casada con Enrique Durán por aproximadamente una década, hasta su divorcio oficial en el 2019.

El matrimonio fue muy polémico pues dentro de él existieron temas de infidelidad por parte de Enrique y pleitos entre ellos que terminaron en los tribunales.

El mismo año de su divorcio, Sugey presentó una demanda contra Enrique para obligarlo a pagar el monto de los préstamos que pidió ella en su representación.

Ahora, Sugey se da una nueva oportunidad en el amor y asegura que está con una persona con la que comparte metas y sobre todo la madurez para sobrellevar la relación.

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Sugey Ábrego / Aechivo TVNotas y Redes Sociales

¿Qué proyectos tiene en puerta Sugey Ábrego?

En la misma entrevista, Sugey reveló que el principal motivo por el que decidió posponer su boda está relacionado con temas de trabajo.

La actriz explicó que la obra de teatro en la que participa, “La obscenidad de la carne”, amplió su temporada de presentaciones, además de que fue contactada para formar parte de una nueva telenovela, proyecto en el que tendrá cuatro meses de grabaciones.

“No era lo mejor hacerlo este mes, porque la temporada del teatro a mí se me alargo (...) Me cayó una novela, con un proyecto de cuatro meses de grabación.” Sugey Ábrego

El pasado marzo, Sugey sufrió un terrible accidente que la llevó a una hospitalización de emergencia.

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