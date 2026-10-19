Acusan a Mónica Escobedo de presuntamente “robarse” cosas de emprendimiento y la “funan” en redes: “Regrésalo”

La comediante Mónica Escobedo, además de ser expulsada de La granja VIP 2026 recientemente, suma otra polémica. En redes sociales, circula una fuerte acusación en su contra, pues afirman que, presuntamente, se quedó con productos de un emprendimiento. ¿Qué sucedió exactamente?

Mónica Escobedo de quedarse con cosas de un emprendimiento / Redes sociales

¿Por qué Mónica Escobedo fue expulsada de La granja VIP 2026?

En la madrugada del 17 de octubre se hizo viral un video que mostraba la tensión entre Mónica Escobedo y Niurka Marcos, misma que había escalado después de que la vedette nominara a la comediante.

En varios clips que circularon en redes sociales se ve a las granjeras participando en una guerra de almohadas, que se interrumpe cuando Marcos acusa a Escobedo de haberla golpeado con el puño. Sus compañeros salieron de inmediato a decir que se trató de un accidente, pero la vedette sostuvo que no fue así.

De hecho, Natalia Alcocer fue una de las que reaccionó, diciendo en ese momento que “ agresiones físicas no ”, haciéndose partícipe de lo ocurrido.

Fue hasta la noche del 18 de octubre cuando los conductores del programa informaron que la producción decidió expulsar a la comediante, tras confirmar que sí había agredido a su compañera. ¿Fue justo?

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Mónica Escobedo expulsada de La granja VIP 2026 por agresión / Redes sociales

Mónica Escobedo señalada en redes sociales por presunto robo a un emprendimiento

Una nueva polémica llega hasta Mónica Escobedo, reciente expulsada de La granja VIP 2026, luego de que una joven denunciara a la comediante por presuntas “malas prácticas” al buscar publicidad a través de ella.

Según refiere la cuenta de IG “sandiaa62", Escobedo no ha respondido de manera concreta a los productos que ella le envió en algún momento:

Desde el 12 de julio tienes en tu poder las brochas vibradoras (6 productos de mi emprendimiento) a cambio de unas historias que supuestamente subirían tú y las de @ninoscaemosbien. Hoy es 20 de septiembre (70 días después) y solo recibí pretextos de que “perdiste” los videos y que lo harán “pronto”. IG: sandiaa62

La misma cuenta afirma que ella le dio todos los productos para poder lograr hacer crecer su emprendimiento, y tachó la situación como “ventajosa” y “provechosa”:

Se me hace súper injusto: esos productos fueron gratis, soy estudiante y uso mi negocio para mis gastos personales y ayudar en mi casa. No se vale aprovecharse de los emprendedores pequeños que sí confiamos en ustedes. Mónica Escobedo

Aún con el debate en redes, Mónica no ha respondido a esta polémica , pues apenas logró tener contacto con el exterior a su salida del reality. ¿Responderá pronto?

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Mónica Escobedo acusada de presunto robo / Redes sociales y canva

¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo se ha consolidado como una de las figuras más importantes del humor en México, con trabajo en televisión, radio y también en plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, Escobedo ha sabido mezclar la comedia y entretenimiento con un marcado compromiso social, y la ha convertido en una de las voces más reconocidas del stand up en México.

Su humor suele tocar temas como la igualdad de género, las vivencias de las mujeres y la feminidad dentro de la sociedad mexicana.

Por otra parte, Mónica Escobedo fue sometida a una cirugía hace casi un año, en uno de los momentos que más preocupó a sus seguidores.

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