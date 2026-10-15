¿Se viene LCDLFM All Stars? Así quedaría conformado el reality de famosos, ¿Mariana Echeverría contemplada?

El día de ayer Televisa llevó a cabo su famoso Upfront, evento en el que presentan su agenda de proyectos para el siguiente año, mismo al que por cierto, no acudió Wendy Guevara, levantando sospechas de problemas con Televisa.

Además de novelas, también se esperan realities para 2027, pero, ¿qué pasará específicamente con la edición All Stars de ‘LCDLFM’? Aquí te lo revelamos.

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‘LCDLFM’ / Redes sociales

‘La casa de los famosos México All Stars’, ¿una realidad para 2027?

De manera oficial Televisa ya ha compartido los proyectos que se esperan para 2027. En el área de entretenimiento, la televisora estrenará 10 novelas, y seguirán apostando por los realities como ‘Juego de Voces’, ‘¿Quién es la máscara?’ y por supuesto ‘La casa de los famosos México’.

Aunque se esperaba que la quinta temporada del reality de convivencia fuera para la versión All Stars, desafortunadamente los fanáticos del formato tendrán que esperar, pues Televisa anunció que la versión regular de ‘La casa’ es la que llegará para 2027.

Esta noticia causó molestia entre los internautas, quienes aseguraron esperaban ver una oferta nueva en la televisora : “O sea nada nuevo ni relevante”, “Canal del aburrimiento”, se puede leer en redes sociales.

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Rosa María Noguerón, ¿no quiere la versión All Stars en México?

Tras la final de cuarta temporada de ‘LCDLFM’, Rosa María Noguerón, jefa de producción del reality fue cuestionada sobre la llegada de la polémica versión All Stars para 2027, proyecto que de entrada la mandamás del programa descartó.

A pesar de que es una de las versiones más esperadas por el público, Noguerón aseguró que no era una prioridad para ellos incursionar en un reality en el que los habitantes ya iban a ser conocidos por los televidentes:

“No estamos trabajando en una versión ‘All Stars’ porque pensamos que es bastante complicado. Finalmente, ya viste jugar a esos jugadores y, aunque es una nueva versión, ya los viste jugar. Entonces, por lo pronto, no estamos trabajando en ella”. Rosa María Noguerón

Rosa María Noguerón en La casa de los famosos México 2026 / FB: Rosa María Noguerón

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¿Quiénes son los famosos que llegarían a la primera edición de ‘La casa de los famosos México All Stars’?

A pesar de que esta versión del reality ha sido completamente descartada para 2027, ya hay algunos exhabitantes que se han dicho completamente dispuestos a volverse a encerrar, entre ellos Gomita y Mariana Echeverría.

Por su parte, Echeverría señaló que ya tiene medido el juego: “Estoy lista, ¿cuando firmo ‘La casa de los famosos All Stars’? La verdad es que sí entraría, o sea ya pasé lo peor, ya pasé por una funa a nivel nacional, internacional, ¿qué más me puede pasar?”

Gomita, otra de las habitantes más funadas del reality se dijo lista para regresar a LCDLFM, pues a pesar de las cosas malas, encontró una amistad sincera en Ricardo Peralta.