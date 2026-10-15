Ese Pérez lanza dardo contra Cynthia Klitbo, ¿provocación?: “Aguas con esa banda”, VIDEO

Los protagonistas de ‘La casa de los famosos México 2026’ siguen dando de qué hablar, y no nos referimos a la revelación de Wendy Guevara y el problema que hubo el la final de LCDLFM, sino a lo comentado por Ese Pérez, reviviendo uno de los momentos más complicados de la competencia, que lo pudieron llevar a comparecer ante la justicia.

¿A qué se refiere y qué tiene que ver Cynthia Klitbo en su relato? Aquí te compartimos todos los detalles.

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Ese Pérez está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Ese Pérez, ¿por qué señala a Cynthia Klitbo por el último problema entre ambos?

A unas pocas horas de que se llevara a cabo la final de ‘LCDLFM’, Arantza Ruíz y Cynthia Klitbo se encontraban juntas en una transmisión en vivo, por lo que la villana de las telenovelas aprovechó para compartir con el público lo que supuestamente Ese Pérez habría dicho de Ruíz el día de la última fiesta del reality:

“Se la pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta” dijo Klitbo. No obstante, la historia dio un giro completo cuando días después, Arantza Ruíz salió públicamente a ofrecerle una disculpa al influencer, pues revelaba que se había dejado llevar por sus sentimientos y que la realidad es que jamás había visto el clip en el que Ese la insultaba.

Tras su salida del reality, Ese Pérez se pronunció sobre la polémica generada por Cynthia Klitbo, dejando en claro que no estaba interesado en continuar con los dimes y diretes: “Espero que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en sus carreras como hasta ahora. Todo bien, amor y paz”

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Ese Pérez es funado por usuarios de internet. / Redes Sociales

¿Qué dijo Ese Pérez sobre las acusaciones de Cynthia Klitbo en su contra?

Ya más impregnados de la realidad, Ese Pérez y Gema Garoa acudieron a un pódcast en el que hablaron de su experiencia en ‘La casa’ y por supuesto, el influencer aprovechó el espacio para hablar nuevamente de la polémica que se encendió a causa de los dichos de Klitbo.

El cuarto lugar del reality de convivencia, compartió lo grave que es querer desprestigiar a alguien con palabras, pues en su caso si la situación no se hubiera arreglado con Aratnza Ruíz, el podría estarse enfrentando incluso, a problemas legales:

“Ya está todo arreglado, yo no voy a procede… porque me están difamando, no sé como está el rollo. Lo que si quiero aclarar es que aguas con esa banda que la verdad puede meter en muchos problemas a las personas, o sea imagínate que la gente hubiera creído lo que dijo Klitbo… o sea imagínate donde estuviera, yo no estaría aquí, yo estaría en un pin*** ministerio público” Ese Pérez

Ese Pérez puntualizó que antes de hablar algo sobre alguien es muy importante cuidar las palabras que se van a usar, y pensar lo que se va a decir, pues las consecuencias pueden ser fatales: “piensen bien lo que van a decir para afectar a alguien”.

ESE PERE recalca que todos tengan cuidado con los inventos para destruir a una persona! Gema: A fuera ya somos Nosotros no podemos usar una mentira para afectar! Recordemos que @arantzaruiz_ @KlitboCynthia Se inventaron una Mentira y la cuenta terminó burlandose de ellas! https://t.co/SizEuNslCd — PRINCESA GRUMOSA (@maguies24) October 15, 2026

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Arantza Ruíz deja atrás la polémica con Pérez y Klitbo, ¿no quiere hablar del tema?

A pesar de que la joven actriz salió a ofrecerle disculpas al influencer, ha sido un claro objeto de dimes y diretes, por lo cual, Arantza decidió lanzar un comunicado en el que se deslindaba de todos los exhabitantes de ‘LCDLFM’:

“¿Saben qué? A partir de hoy no me llevo con nadie de la casa. Yo entré a un juego no a un saco de chismes. Ni me digan ni me pregunten. Yo ya no se de qué hablan”. Arantza Ruíz

La exhabitante nunca aclaró específicamente a qué se refería sin embargo, debido a la gravedad de los dichos de Klitbo vs Pérez, muchos le atribuyeron su comunicado a esta situación.

A pesar de ser uno de los habitantes más funados de la temporada, Ese Pérez salió bien parado del proyecto, e incluso se ha especulado que podría unirse a otro reality como ‘La mansión VIP’, ¿lo dejaran?