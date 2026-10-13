¿Ese Pérez le rogó a Eduin Caz fingir el millonario regalo? Ana María Alvarado asegura que solo fue ‘ficción’

Tras el final de La casa de los famosos México 2026, Eduin Luna sorprendió al regalarle un millón de pesos Ese Pérez, quien quedó en cuarto lugar en el reality show 24/7. Pese a que el detalle emocionó a sus fans, una versión apunta a que todo fue ‘ficción’. ¿No habrá dinero para el influencer? ¡Aquí te contamos!

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Ese Pérez quedó en cuarto lugar de LCDLFM 2026. / Redes Sociales

¿Por qué se dice que el cuarto lugar de Ese Pérez en LCDLFM 2026 fue fraude?

Luego de que Mariana resultara ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, se especuló que la producción habría hecho fraude debido a que las encuestas en redes señalaban como favoritos a Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa.

Además, antes de la gran final del reality 24/7, surgió la versión de que la cantante ya tendría pactado su triunfo desde que regresó a LCDLFM luego de haber sido la primera eliminada y pasar por el exilio junto a Ximena Herrera.

La teoría se agudizó cuando la periodista Maxinne Woodside dio a conocer un ‘chisme de pasillo’ en el que también señaló que Mariana sería la primera mujer ganadora de la versión mexicana del reality ; sin embargo, nada estuvo confirmado. Incluso, tras concluir el reality, Mariana desmintió todos los rumores.

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Mariana venció a Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales, La casa de los famosos México

Así recibió Ese Pérez el regalo de un millón de pesos de Eduin Caz tras salir de La casa de los famosos México 2026

Ante los rumores que surgieron al concluir La casa de los famosos México 2026, Eduin Caz le demostró una vez más su apoyo incondicional a Ese Pérez y lo sorprendió con el regalo de un cheque por un millón de pesos.

A través de sus redes, el influencer dio a conocer el momento exacto en que al intérprete de éxitos como ‘Qué onda perdida’ y ‘Ya supérame’ le entregó el cheque por la cantidad de un millón de pesos, en el cual se podía leer una leyenda que indicaba que Ese Pérez era el verdadero ganador de La casa de los famosos México.

La publicación estuvo acompañada por el texto: “Sorprendidos y sorpresas. Ya tengo para prestarle a mi carnal para la luz y el agua. Gracias por todo, hermano. Sabes que, hasta donde choqué el tren. Yo no soy ganador 100% del ‘reality show’, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya, yo gané”.

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Eduin Caz le regala un millón de pesos a Ese Pérez / Redes sociales

¿Cuál sería la verdad detrás del regalo de un millón de pesos de Eduin Caz a Ese Pérez?

Ante las especulaciones que señalan que Ese Pérez y Eduin Caz estarían presuntamente enamorados, también ha salido a la luz otra versión en la que se aseguró que el regalo de un millón de pesos solo es ‘ficción’ y busca que sigan llegando comentarios positivos para el influencer.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, Ese Pérez le propuso al vocalista de Grupo Firme fingir que le regalaba un millón de pesos con el propósito de generar contenido para redes. “Vendemos contenido para todos los que me están tirando. Para que vean que tengo un amigazo, queridazo, que me ayuda y que me apoya”, detalló Alvarado.

“Todo es ficción, no hay millón de por medio. Todo fue para redes; nunca va a haber un millón físico. No habrá millón, no hay billetito de por medio”. Ana María Alvarado

Hasta ahora, Eduin Luna y Ese Pérez no se han pronunciado sobre la versión de Ana María Alvarado ; sin embargo, el millón que circuló en redes recibió comentarios positivos de sus fans, quienes aseguran que el influencer merecía un tercer o segundo lugar. ¿Realmente todo será ficción?

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