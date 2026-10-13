¿Eduin Caz y Ese Pérez presuntamente enamorados? Aseguran en redes que podría existir un romance entre ellos

Eduin Caz y Ese Pérez siempre han mostrado ser grandes amigos. El cantante no dudó en apoyar al influencer cuando entró a ‘La casa de los famosos México 2026’. También fue de los primeros en decir que su cuarto lugar fue “fraude”.

Justamente hace algunos días, el vocalista de Grupo Firme le regaló un millón de pesos, ya que, a su consideración, era lo menos que se merecía “el verdadero ganador” del reality. A raíz de todo esto, se empezó a decir que quizá exista algo más que una amistad entre ellos. Te contamos lo que dicen los rumores.

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Eduin Caz y Ese Pérez siempre han mostrado ser grandes amigos / Redes sociales

¿Por qué Eduin Caz le regaló un millón de pesos a Ese Pérez?

Recientemente, Eduin Caz compartió un video dándole un cheque a Ese Pérez. Por supuesto, el creador de contenido se dijo muy contento con este detalle y no dudó en darle un caluroso abrazo a su amigo.

En los comentarios de su publicación, el cantante dejó ver que le dio este presente por una especie de culpa. Confesó que, en su momento, animó a Pérez a participar en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Expresó que se sintió muy mal al ver la forma en la que otros habitantes “maltrataban” a su amigo, aparentemente, por envidia. Por ello, tomó la decisión de recompensar su valentía y esfuerzo.

“Muchos de ustedes no saben cómo fue que Pérez entró a ‘La casa de los famosos’, pero aquí se los cuento. Cuando le llegó la oferta, yo fui el primero en decirle que lo hiciera, que tomara el reto de ser una persona responsable y poderlo alejar un rato de tanto party. Es por eso que me daba coraje ver cómo siempre trataban de meterle el pie para verlo caer”, indicó.

Cabe señalar que este no es el primer regalo lujoso que le da. En su momento, hasta le obsequió un departamento en una buena zona de la ciudad. También ha tenido grandes detalles con él. Un ejemplo de ello fue cuando fue a las afueras de las instalaciones de ‘La casa’ para cantarle las mañanitas.

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El presunto romance entre Eduin Caz y Ese Pérez

Luego de que Eduin Caz le regalara un millón de pesos a Ese Pérez, algunos internautas comenzaron a sospechar de la verdadera naturaleza de su relación. Como se mencionó anteriormente, ellos siempre han dejado ver que son grandes amigos.

Sin embargo, algunos usuarios consideran que realmente y presuntamente serían una “pareja” y supuestamente mantienen su romance en secreto para evitar el escrutinio público. Estos son algunos comentarios que se podían leer sobre el asunto:

“¿Alguien me puede explicar por qué hace un tiempo Eduin Caz le regaló un apartamento a Ese Pérez (él mismo lo dijo) y ahora aparece con un premio de consolación de 1 millón? Ya me imagino lo peor”.

“Bueno, cada quien con lo suyo. Pero sí, es raro, ojalá tuviera amigos que me dieran ni un millón, aunque fueran mil pesos”

“¿No será que andan enamorados?”

“Es su amigo y para Eduin esa cantidad no le afecta en absolutamente nada, todo lo quieren relacionar con sexo”

“Ya que salgan del clóset”

“Se nota que lo ama”

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado ante esta especulación. En tanto que las opiniones divididas continúan. Se sabe que, al menos de forma pública, ambos han mostrado sentirse atraídos por las mujeres.

Comentarios sobre supuesto romance entre Eduin Caz y Ese Pérez / Redes sociales

¿Quiénes son las parejas de Eduin Caz y Ese Pérez?

Eduin Caz ha formado una linda familia con su esposa Daisy Anahí. Si bien hace algunos meses se creyó que estaban al borde de la separación, al final se reconciliaron y ahora se dicen muy felices y enamorados.

Por su parte, Ese Pérez está soltero. Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, se le llegó a relacionar con Flor Vigna y Gema Garoa. En el caso de la argentina, las cosas terminaron después de que él no la defendiera de los habitantes que la acusaban de supuestamente usar su romance como estrategia.

Con Gema llegó a la gran final y siempre se mostraron muy unidos. Hasta el momento, parece que siguen siendo grandes amigos.

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