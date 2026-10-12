Eduin Caz le regala un millón de pesos a Ese Pérez tras presunto fraude en LCDLFM 2026: “Es el ganador”

Ya han pasado algunos días desde la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, el rumor de un supuesto fraude no cesa. Se ha dicho que Mariana presuntamente no merecía el primer lugar y que finalistas como Ese Pérez y Karina Torres fueron “víctimas de la producción”.

Como se sabe, Eduin Caz es gran amigo de Ese y fue uno de los primeros en sugerir que el cuarto lugar del influencer fue pactado por la organización del reality. Recientemente, el cantante lo sorprendió regalándole un millón de pesos. También explicó la razón de este gesto. Te contamos lo que dijo.

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Eduin Caz es gran amigo de Ese Pérez / Redes sociales

¿Por qué se dice que el cuarto lugar de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un fraude?

Semanas antes de que ‘La casa de los famosos México 2026’ concluyera, se venía especulando que, presuntamente, Mariana ya tenía pactado su triunfo con la producción. La razón detrás de esta supuesta decisión variaba de acuerdo con quien compartía la información.

Algunos decían que era por cuestiones económicas, mientras que otros sostenían que supuestamente su “perfil” era perfecto para el papel de ganadora.

Las teorías de un presunto fraude se reforzaron cuando se supo que Ese Pérez y Karina Torres quedaron en cuarto y tercer lugar en el reality. Internautas consideraban que los influencers eran muy “fuertes”, en cuanto a seguidores. Además de que eran de los favoritos del público.

Por supuesto, todos han negado las especulaciones. Los finalistas se han dicho agradecidos por la oportunidad de haber estado en el show, ya que les dio más visibilidad en el mundo de la farándula y redes sociales.

La única que llegó a insinuar algo de un posible pacto fue Gema Garoa. En una reciente entrevista, declaró que siempre se le hizo un poco “rara” la salida y el posterior regreso de Mariana. También contó que, presuntamente, con la cantante se tardaron horas en arreglarla para la gran final, mientras que con los demás se tardaron, a lo mucho, como media hora. Para muchos, sus declaraciones fueron la prueba fehaciente de que sí hubo una presunta “mano negra”.

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Ese Pérez ganó el cuarto lugar en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

El regalo de Eduin Caz a Ese Pérez tras fracaso en ‘La casa de los famosos México 2026’

Eduin Caz vuelve a demostrar el gran cariño que tiene a Ese Pérez y ahora le regala un millón de pesos. A través de un video para redes sociales, se puede observar al vocalista de ‘Grupo Firme’ yendo a casa del influencer para darle un cheque gigante.

En dicho cheque, se podía leer que el dinero era destinado al “verdadero ganador de La casa de los famosos México 2026”. Por supuesto, Pérez se dijo muy agradecido por el gesto y hasta se dieron un fuerte abrazo.

“Sorprendidos y sorpresas. Ya tengo para prestarle a mi carnal para la luz y el agua. Gracias por todo, hermano. Sabes que hasta donde choqué el tren. YO NO soy ganador 100% del ‘Reality Show’, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo GANÉ”, manifestó Pérez.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de comentarios aplaudiendo a Caz por su gran detalle y asegurando que el creador de contenido merecía ganar el concurso o, al menos, quedar en segundo lugar o tercer lugar.

¿Por qué Ese Pérez entró a ‘La casa de los famosos México 2026’?

En redes sociales, Eduin Caz también compartió la verdadera razón por la que Ese Pérez habría aceptado entrar a ‘La casa de los famosos México 2026’. El artista narró que fue él quien convenció al influencer para que formara parte de ese proyecto.

“Cuando le llegó la oferta, yo fui el primero en decirle que lo hiciera, que tomara el reto de ser una persona responsable y poderlo alejar un rato de tanto party. Es por eso que me daba coraje ver cómo siempre trataban de meterle el pie para verlo caer”. Eduin Caz

Sostuvo que Ese solo demostró su “gran lealtad” y volvió a sugerir que su cuarto lugar era un “supuesto fraude”.

“Pero demostró quién es y la persona tan leal que es solamente siendo el ESE PÉREZ. Felicidades por este logro. Aunque no fuiste nombrado como el ganador, los números en el primer en vivo DE TODOS LOS FINALISTAS no mintieron sobre quién realmente ES EL GANADOR”, concluyó.

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