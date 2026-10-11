¡Ese Pérez cambió tras ‘LCDLFM 2026’! Se volvió prepotente y hasta niega entrevistas, aseguran: VIDEO

Tras haber conseguido el cuarto lugar en ‘La casa de los famosos México 2026’, Ese Pérez da de qué hablar. Y es que ha comenzado a circular la versión de que, supuestamente, “la fama se le subió”. Asegura que incluso canceló entrevistas por “sentirse mucho”. Esto es lo que se dice.

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Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

La presunta soberbia de Ese Pérez tras salir de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, le habría llegado información de una persona que habría estado en la conferencia de prensa de ‘La casa de los famosos 2026’ que Ese Pérez se portó muy “soberbio”.

“Me cuenta una fuente que organizó parte de esto, pues ya sabes, el efecto del ‘new rich’ (nuevo rico) se está dando con Ese Pérez. El morro pues tenía sus seguidores, pero ahora que pues evidentemente ve que muchos medios lo buscan las cámaras y todos, que él está así como de que, ay, o sea, un payaso. Para todos los fans de Ese Pérez, déjenme decirles que la gente que está llevando todo esto, que lo sienten ya así de que: ‘Mañana no me pongas nada, por favor, no quiero hacer nada, estoy muy cansado, muy agotado. Cancélame esto’”. Gabo Cuevas

De acuerdo con el comunicador, el influencer hasta se habría negado a ser entrevistado por Maxine Woodside, quien deseaba tenerlo como invitado en su programa ‘Todo para la mujer’.

“Si es verdad o es mentira que ya el muchachito perdió el piso, pues no manches, acabas de salir de un 24/7 y ya andas con esa actitud”, indicó.

Aunque dejó claro que no podía corroborar esta información, comentó que los reporteros que estuvieron en la conferencia de prensa le dijeron que, aparentemente, Ese sí tenía una “actitud mamona”.

Esta información creó comentarios divididos. Si bien algunos creen que al joven “ya se le subió”, otros consideran que simplemente está cansado de todo lo que ha vivido tras salir del show.

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¿Por qué Ese Pérez no estuvo en el tour de medios de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Algo que llamó la atención de la audiencia es que Ese Pérez no ha participado en el tour de medios obligatorio para los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tan solo participó en la conferencia de prensa organizada por la producción.

Durante una transmisión en vivo, el influencer reconoció que no ha cumplido con algunas entrevistas que tenía pactadas. Empezó diciendo que no se encontraba en condiciones óptimas para hacerlo. Indicó que se había ido de fiesta y estaba muy “crudo”.

“No he ido a entrevistas porque me quedé dormido, porque agarré el after. Me dormí a las 8 de la mañana”, resaltó. Posteriormente señaló que tenía una infección en los ojos.

Ese Pérez no fue al tour de medios de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Ese Pérez demandará a Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz?

Durante su transmisión en vivo, Ese Pérez tocó la polémica de Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz. Recordemos que la actriz aseguró que Ruiz lloró después de escuchar al influencer llamarla pros… en la última fiesta de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Si bien Arantza declaró no haber escuchado a Pérez referirse a ella de esa forma y solo lloró porque algunos compañeros le aseguraron que sí fue de esa forma, Klitbo sostiene que todo es verdad y hasta ha tachado al creador de contenido de ser una mala persona.

El creador de contenido negó los hechos. También aclaró que no se enfrascaría en el tema y dejó claro que no procedería legalmente.

“Que puedes proceder legalmente, puedes esto, puedes lo otro, banda, no se enfrasque, denle la vuelta. Todos tenemos cola que nos pisen y les vuelvo a repetir, si ahorita aquí afuera están viendo cómo está el rollo o cómo es la gente, ya no es mi tema, solita se está destapando la banda”, sentenció.

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