Ese Pérez responde tras ser señalado por Cynthia Klitbo de insultar a Arantza Ruiz en LCDLFM: “Sé lo que hago”

Luego de que Cynthia Klitbo asegurara que Ese Pérez insultó a Arantza Ruiz durante la última fiesta de La casa de los famosos México 2026, el creador de contenido se pronunció ante los dimes y diretes en una transmisión en vivo tras su salida del reality en cuarto lugar. ¿Se deslinda de lo dicho por la actriz? ¡Te contamos los detalles!

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Ese Pérez en medio de la polémica tras salir de LCDLFM 2026. / FB: Ese Pérez

¿Cuál habría sido el insulto de Ese Pérez a Arantza Ruiz, según Cynthia Klitbo?

Previo a la gran final de La casa de los famosos México 2026, la exhabitante Arantza Ruiz realizó una transmisión en vivo en la que intervino Cynthia Klitbo para contar que Ese Pérez la habría insultado durante el último reencuentro de todos los participantes dentro de la casa.

De acuerdo con la actriz de ‘Teresa’, Arantza se la pasó llorando al escuchar las palabras del influencer relacionadas con la ropa que utilizaba esa noche. La versión fue corroborada por la joven actriz, quien incluso mencionó que fue consolada por Klitbo y Flor Vigna.

“Arantza se la pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta, que no tiene nada de malo ser prostituta”, expresó Klitbo, quien también pidió que no se hiciera héroe a una persona que maltrata a las mujeres.

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Arantza Ruiz habría llorado tras el insulto de Ese Pérez. / Redes sociales

¿Arantza Ruiz desmintió lo dicho por Cynthia Klitbo sobre el insulto que le habría hecho Ese Pérez?

A su salida de la final de La casa de los famosos México, Arantza Ruiz fue cuestionada sobre la confesión que hizo Cynthia Klitbo a raíz de un supuesto comentario de Ese Pérez. La exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy aclaró que nunca escuchó al influencer hablar de su ropa, pero le comentaron lo habría dicho.

“Yo leí los tweets donde la gente decía que él había hecho eso. Yo nunca dije cómo de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’. A mí la gente me escribió para decirme que eso había pasado”. Arantza Ruiz

Por otro lado, aseguró que nunca tuvo la intención de afectar a uno de los finalistas e incluso señaló que, en caso de que Ese Pérez haya dicho tal comentario, la responsabilidad de cómo reaccionó es completamente de ella.

“Yo no le quería tirar hate absolutamente a nadie y ni, ni se trata de difamar. Yo soy responsable de lo que yo sienta, no tiene nada que ver con él. Puede opinar lo que quiera y lo puede decir de broma o no, pero yo soy la que se tiene que hacer responsable con cómo se siente al respecto”. Arantza Ruiz

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Arantza Ruiz reacciona a polémica con Ese Pérez. / Redes sociales

¿Cuál fue la postura de Ese Pérez tras el supuesto insulto a Arantza Ruiz?

Tras la salida de Ese Pérez en el cuarto lugar de La casa de los famosos México 2026, el creador de contenido realizó una transmisión en vivo en la que fue cuestionado sobre lo dicho por Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz, y la postura de su equipo mientras él aún estaba en el reality.

Ese Pérez descartó querer proceder legalmente y aseguró que lo dicho dentro del programa 24/7 se queda ahí; ahora solo espera que el éxito continúe en la carrera de sus excompañeras, como hasta ahora.

“Yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, yo sé qué show. Entre ellas solitas le están dando vuelta, yo la verdad es que todo tranquilo, uno relax. Espero que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en sus carreras como hasta ahora. Todo bien, amor y paz”. Ese Pérez

De esa manera, Ese Pérez aseguró que no hizo dicho comentario sobre Aranta Ruiz y manifestó que no pedirá disculpas. Además, dijo estar enfocado en otros proyectos y pidió a sus seguidores darle la vuelta a la página. Por su parte, las actrices no han hecho nuevas declaraciones sobre el tema.

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