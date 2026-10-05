Ese Pérez habría consumido sustancias durante la final de ‘LCDLFM 2026’, aseguran: “Un buen pase”: VIDEO

La final de ‘La casa de los famosos México 2026’ sigue dando de qué hablar. En medio de las teorías sobre un presunto fraude, empieza a circular la versión de que, presuntamente, Ese Pérez se habría dado un “buen pase” mientras se dirigía al foro, como señalaron usuarios. Incluso se mostró un video que supuestamente confirmaría el hecho. ¿Será? Te contamos qué se dice.

Te recomendamos: Mariana habría abandonado ‘La casa de los famosos México 2026’ previo a la gran final, aseguran

Ese Pérez obtuvo el cuarto lugar en LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Pese a las críticas que recibió por su participación, Ese Pérez consiguió el cuarto lugar. La noticia causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos se entusiasmaron solo por el hecho de que llegó a la gran final, otros consideran que fue fraude y que merecía ganar o al menos quedar en segundo lugar.

Entre los que más se molestaron por esta situación estuvieron Eduin Caz, integrante de Grupo Firme, y Gerry, quienes son grandes amigos del influencer. Gerry golpeó una televisión en cuanto se anunció que Pérez quedaba en cuarto lugar.

En tanto que el cantante acusó directamente a la producción de “meter mano”. Así lo dijo a través de una historia en Instagram: “No puedo creerlo. Qué mie.... Qué fraude. No entiendo la neta. Así es el sistema”.

Mientras que los internautas debaten si realmente hubo un presunto fraude o no, Pérez dijo sentirse muy agradecido con la oportunidad de haber estado en el show. También sostuvo sentirse muy satisfecho con su puesto y agradeció a todo su público por el apoyo.

Lee: La casa de los famosos México 2026: Tunden a Mariana por supuesto comentario transfóbico durante la gran final

Eduin Caz dice que hubo fraude en LCDLFMX 2026 / Redes sociales

Ese Pérez es acusado de presuntamente consumir sustancias durante la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, se ha compartido un video de Ese Pérez dirigiéndose al foro tras saber que obtuvo el cuarto lugar en ‘La casa de los famosos México 2026’. Algo que llamó la atención de los usuarios es que se limpiara la nariz con la mano.

Para muchos, esto fue suficiente prueba de que, aparentemente, el influencer presuntamente se dio un “buen pase” previo a llegar al foro. Si bien algunos respaldaron esta teoría, otros aseguraron que simplemente se limpió la nariz porque lloró al ver a sus familiares. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Estaba llorando por ver a su abuela, pero eres pen… y lo presumes”

“Se ve que es bien adicto”

“En las galas bien paniqueado”

“Uno ya no puede moquear a gusto porque salen las mensas a inventar cosas”

“Puro estúpido cree esto”

Cabe mencionar que, hasta este momento, Ese jamás ha reconocido consumir sustancias. Sus defensores consideran que mucha gente cree eso solo por ser una persona que viene de “barrio”.

PÉREZ 💩 SE DIO SU BUEN PASE ANTES DE LLEGAR A LA GALA🥴 #LCDLFMX #LCDLFMX4 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx4 https://t.co/IOFPIGNcHt — Nan♡ (@NannVzqz) October 5, 2026

¿Por qué se dice que la final de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue un “fraude”?

Más allá del lugar en el que quedó Ese Pérez, mucha gente está inconforme con que Mariana haya ganado el primer lugar, mientras que Karina Torres obtuvo el tercero de ‘La casa de los famosos México 2026'. Y es que, desde hace varias semanas, se comenzó a decir que, presuntamente, la producción pactó el triunfo de la cantante por ser una “mujer biológica”.

Paola Suárez, amiga de Karina, incluso llegó a insinuar que había un supuesto contrato de por medio que dictaba que, presuntamente, Torres debía tener el segundo puesto.

Rosa María Noguerón, productora del show, ha negado estos rumores y asegura que los votos del público son contados mediante un “sistema internacional”.

Mira: Wendy Guevara culpa al público de ‘La casa de los famosos México’ por el tercer lugar de Karina Torres: VIDEO