Días después de que Karime Pindter reaccionara a los rumores de romance entre Mariana BO y José Eduardo Derbez, la ‘Matrioshka’ volvió a pronunciarse sobre el tema en un reciente encuentro con la prensa, donde lanzó un contundente dardo contra la DJ. ¿La señaló de colgarse de la fama del actor? ¡Te contamos los detalles!

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¿Llaman ‘colgada’ a Mariana Bo tras supuesto romance con José Eduardo Derbez? / Redes sociales

¿Por qué Karime Pindter es relacionada con la DJ Mariana BO?

Tras las primeras apariciones juntos de José Eduardo Derbez y Mariana BO, trascendió que la DJ habría tenido un breve vínculo o ‘ligue’ con Karime Pindter antes de comenzar a ser relacionada sentimentalmente con el hijo de Eugenio Derbez.

En una entrevista, la exparticipante de La casa de los famosos México contó que una persona con la que apenas salía la buscó con insistencia pese a no haber formalizado nada, lo que la llevó a marcar distancia. Aunque Pindter omitió nombres, en redes sociales señalaron a Mariana BO como esa supuesta pretendiente.

Ante la difusión de la anécdota de Karime Pindter, Mariana BO aseguró que ella únicamente correspondió a las atenciones que la influencer tuvo previamente: “Estuvo atrás de mí y yo estuve como que no la pelaba al principio. Empecé a conocerla mejor, me fui a Tailandia y regresé y ‘hay que vernos’ y me ghostea; este ped* no va, la neta no va conmigo”, expresó.

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¿Mariana Bo y Karime Pindter fueron novias? / Redes sociales

¿Qué dijo Karime Pindter sobre Mariana BO y José Eduardo Derbez?

Pese a que la historia entre Karime Pindter y Mariana BO no prosperó, la cercanía entre la DJ y José Eduardo Derbez despertó cuestionamientos hacia la exintegrante de Acapulco Shore. En un principio, Pindter se mostró reservada sobre el tema y prefirió elogiar el trabajo del actor de Mesa de regalos.

“Adoro a José Eduardo, es un chavo lo máximo; tiene derecho a ser feliz y volver a escribir su historia (...) No, para nada, conmigo no. Eso ya fue, ahora le toca a José Eduardo ser feliz”. Karime Pindter

Posteriormente, en una nueva entrevista, la colaboradora de Hoy lanzó un inesperado dardo contra la DJ, quien previamente declaró que la influencer ya había pasado de moda. Sin mencionar nombres, Pindter dejó entrever que Mariana BO podría estarse ‘colgando’ de un supuesto romance para ganar reflectores.

“Estoy nominada en los Rolling Stones, voy a presentar premio, traigo cuerpazo, he conducido muchos premios últimamente en los mejores eventos. No, yo no tengo que echarme una ‘colgadita’ de fama para salir un minuto en la pantalla. Imagínate… Es difícil tenerme y después perderme, pero no me tuvieron”. Karime Pindter

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buenos días y que viva karime pindter, los demás son unos pendejos pic.twitter.com/y2LNjCpE7a — Luuú (@Luuupindter) November 26, 2026

¿Cómo reaccionó José Eduardo Derbez a su supuesto romance con la DJ Mariana BO?

En medio de los dimes y diretes que provocaron las declaraciones de Mariana BO y Karime Pindter, José Eduardo Derbez negó rotundamente tener un nuevo romance y aseguró que su corazón está fuera de servicio. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el actor escribió:

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación… Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”. José Eduardo Derbez

Hasta el momento, Mariana BO no ha respondido directamente al comunicado de José Eduardo Derbez, aunque días atrás explicó que solo estaba saliendo con el actor sin confirmar un noviazgo formal. ¿La DJ le responderá a Karime Pindter tras indirecta?

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