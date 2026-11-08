Karime Pindter asegura que ella puso de moda andar con mayores: “yo traje la cultura sugar a México”

Recientemente Karime Pindter dio de qué hablar al revelar la manera en la que se comunica con su gato Norris, y ahora nuevamente ‘la Matrioshka’ vuelve a estar en el centro de la conversación al asegurar que es gracias a ella que la costumbre de tener ‘sugar daddy’ se volvió algo normal en México.

¿Qué dijo al respecto? Aquí te compartimos todos los detalles de su confesión.

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Karime Pindter sorprendió al contar detalles de sus relaciones con sugar daddies y la experiencia que la hizo cambiar de opinión. / Instagram

¿Qué reveló Karime Pindter sobre tener un ‘sugar daddy’?

En redes sociales están reviviendo un video de una visita de Karime Pindter al programa ‘Miembros al aire’. Durante su entrevista, la exShore sorprendió a propios y extraños al atribuirse una de las prácticas más comunes entre las jóvenes mujeres: tener ‘sugar daddy’.

Según sus propias palabras, ella tuvo su primer ‘sugar’ a las edad de 18 años, y el hecho de que ella compartiera la experiencia con tanta naturalidad provocó que se creara una cultura cada vez más aceptada, sobre todo en un país como México.

“Yo traje la cultura ‘sugar’ a México, estuvo muy padre, era más banal” Karime Pindter

En sus redes sociales compartió fotos del festival musical al que asistió en julio pasado. / Archivo TVNotas, redes sociales y capturas de pantalla de Televisa Espectáculos

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¿Karime Pindter sigue en busca de un ‘sugar daddy’?

Aunque ‘la Matrioshka’ ha sido muy transparente respecto a su pasado con diferentes ‘sugar daddies’, en entrevistas Karime ha revelado que en esta etapa de su vida, ya con 31 años, no está buscando ese tipo de interacciones, pues afortunadamente ahora tiene la solvencia económica que siempre soñó, y sus lujos y ‘gustitos’ puede dárselos ella sola.

En el mismo clip del programa ‘Miembros al aire’, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ reveló que se encuentra en una relación con alguien con quien hace equipo, y que por supuesto no ve a esa persona como un patrocinador, sino como alguien con quien está construyendo un futuro.

“Ahorita tengo una pareja con quien hago equipo, él paga, pero pues no lo veo como ‘ay sí mi sugar’ para nada”, aseguró.

#KarimePindter puso de moda andar con señores de dinero 🤑 #MiembrosAlAire, #LoMejorDeUnicable, #RC, #S https://t.co/KlfhbWrewF — Unicable (@UnicableOficial) November 4, 2026

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¿Qué es un sugar daddy?

El término ‘sugar daddy’ hace alusión a aquellos hombres mayores, con una posición económica bastante holgada, que es capaz de apoyar a una mujer y hombre más joven, dotándolo de regalos, viajes, artículos de lujo, cenas en restaurantes exclusivos e incluso dinero mensual como parte de un acuerdo entre ambas partes.

Durante muchos años, Karime Pindter tuvo este tipo de relaciones pues le daban estabilidad, sin embargo, un punto en contra para ella era que se terminaba enamorando de sus patrocinadores. Hoy en día ha dejado completamente de lado dicho estilo de vida.