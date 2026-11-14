Regina Torné: Tras su desgarradora muerte, recuerdan, ¿quiénes fueron los grandes amores de su vida?

Tristemente una de las grandes villanas del cine y la televisión dejó el plano terrenal este mes de noviembre, nos referimos nada más y nada menos que a Regina Torné, actriz ampliamente reconocida por su papel en “Como agua para chocolate”.

De su carrera y sus logros profesionales se sabe mucho, pero, ¿qué de su vida personal? ¿Quiénes fueron los grandes amores de su vida? Aquí te lo revelamos.

La triste historia de la hija de Regina Torné, a 20 años de prisión filtran sus fotos. / Redes sociales

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¿Quiénes fueron las parejas de Regina Torné?

Aunque Regina Torné era una personalidad del espectáculo, ella prefería mantener su vida privada alejada de los reflectores, no obstante, en cuanto a su vida amorosa se conocen tres historias de personas a las que la actriz les entregó el corazón.



Carlos Campos : En la década de los 70, la actriz contrajo nupcias con Carlos Campos , un reconocido músico y director de orquesta mexicano con el que procreó a su única hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui . Aunque parecían la pareja ideal, el matrimonio de ambos fue bastante breve y terminó en divorcio.

: En la década de los 70, la actriz contrajo nupcias con , un reconocido músico y director de orquesta mexicano con el que procreó a su única hija, . Aunque parecían la pareja ideal, el matrimonio de ambos fue bastante breve y terminó en divorcio. Virma González : Tras su inesperado divorcio Carlos Campos, Torné empezó una amistad con Virma González , reina de belleza regiomontana con la que fue vinculada sentimentalmente. Se dice que la actriz permaneció al lado de González hasta que perdió la vida en junio del 2000. Regina Torné jamás habló respecto a la supuesta relación que tenía con Virma, por lo que hasta el momento permanece como un rumor.

: Tras su inesperado divorcio Carlos Campos, empezó una amistad con , reina de belleza regiomontana con la que fue vinculada sentimentalmente. Se dice que la actriz permaneció al lado de González hasta que perdió la vida en junio del 2000. jamás habló respecto a la supuesta relación que tenía con Virma, por lo que hasta el momento permanece como un rumor. Rosa Furmahn: Otra mujer con la que Regina fue vinculada sentimentalmente fue Rosa Furmahn, una actriz y productora. Torné tampoco hizo referencia a dicho romance.

La supuesta relación entre Virma González y Regina Torné / Redes sociales

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¿Qué pasó con la hija de Regina Torné y Carlos Campos?

Desafortunadamente los dramas de las telenovelas que protagonizaba Torné no eran los únicos con los que tenía que lidiar, pues en la vida real, la actriz fue testigo de como su única hija Regina del Pilar Campos Incháustegui, era privada de su libertad.

Según se cuenta, en enero de 2006 Regina del Pilar fue detenida debido a su participación intelectual y material en el secuestro de Maribel Monroy Flores, esposa de su pareja, Edgar Rogelio Eslava Sánchez. En septiembre de 2007 la hija de la actriz fue condenada a 35 años de prisión, pena que aún sigue pagando en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Hija de Regina Torné se mantiene en la cárcel / Redes sociales y canva

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¿De qué murió Regina Torné? La actriz que completó la regla de tres

Regina Torné murió a causa de un infarto este miércoles 11 de noviembre de 2026, alrededor de las 5:30 pm, en la Ciudad de México. Se sabe que la actriz estaba bien de salud, aunque cargaba con algunas secuelas a causa de una caída que sufrió en 2025.

Tras el deceso de Regina Torné, nuevamente se cumple la temida regla de tres, pues además de ella, falleció la actriz María Alicia Delgado y el periodista Carlos Albert.